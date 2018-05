Tesla batte stime | ma brucia un altro miliardo di cash E Musk attacca analisti

Tesla of the Canals : la 1ª nave cargo elettrica che abbatte le emissioni inquinanti : Sviluppata dalla compagnia di navigazione olandese Port-Liner, e dalla società elettrica Werkina, Tesla of the Canals punta a rivoluzionare il mondo del trasporto marittimo. Parliamo della 1° nave cargo elettrica, la 1° chiatta elettrica portacontainer che quest’estate verrà introdotta tra i porti di Anversa, Amsterdam e Rotterdam, viaggiando senza equipaggio e senza carburante ma riducendo drasticamente le emissioni di biossido di carbonio. ...