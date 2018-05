Tesla | ancora un trimestre in rosso

Tesla - Ancora un trimestre in profondo rosso : La Tesla continua a chiudere i bilanci trimestrali in profondo rosso e a bruciare cassa, ma esprime comunque ottimismo sull'andamento dei prossimi mesi grazie al miglioramento delle attività di produzione della Model 3. Per la Casa californiana, incapace finora di mantenere le promesse e gli obiettivi sul fronte della redditività, si tratta dell'ennesima trimestrale in perdita. Da quando si è quotata a Wall Street, nel 2010, ha registrato solo ...