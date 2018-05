Terzo giro di consultazioni | il Quirinale s' appresta a una scelta solitaria

huffingtonpost

(Di giovedì 3 maggio 2018) Il tempo è scaduto. E c'è tutto il senso di questa consapevolezza nella "drammatizzazione" impressa dal capo dello Stato, che convoca ildinella giornata di lunedì, prima ancora che si svolga la direzione del Pd. O forse c'è, più banalmente, la constatazione che la situazione è oggettivamente "drammatica", dopo due mesi di tentativi falliti per formare un governo e senza una trama razionale in campo per superare questo stallo senza precedenti nella storia d'Italia. A questo punto, avrà pensato Mattarella, sarebbe stato inutile attendere l'esito della discussione del Pd, perché l'oggetto della direzione, come era chiaro da giorni, non sarebbe stato il tema del governo, ma il "chi comanda del Pd": oggetto che ha certo una valenza politica, ma poco interessante per il.Ecco il senso dell'ultima ...