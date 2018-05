Terremoto - paura in Emilia Romagna : scossa nella provincia di Forlì-Cesena [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto nel Maceratese in serata - paura da Camerino a Foligno : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 21.21 nel Maceratese . L'Ingv ha stimato la magnitudo in 3.2, Il sisma, a profondità di otto chilometri, ha avuto epicentro ...

Nuova scossa di Terremoto : torna la paura a Casamicciola : Una lieve scossa di terremoto (magnitudo 1.6) è stata avvertita nel pomeriggio nella zona compresa tra Casamicciola (dove c'è stato il terremoto il 21 agosto scorso) e le colline di...

Paura in Toscana : scossa di Terremoto avvertita questa mattina : La scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 7:16 tra le province di Pisa e Siena. Al momento non sono stati segnalati danni.Continua a leggere

Forte Terremoto all'alba in Toscana - paura tra la popolazione a Siena : Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 7.16 in Toscana . L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, non lontano da Siena . La scossa è stata di magnitudo 3.6 a profondità di 10.6 ...

Scossa di Terremoto sul Vesuvio - paura a Napoli [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Terremoto Molise - paura ma nessun danno : oggi scuole chiuse - : Bambini a casa ad Acquaviva Collecroce e in altri comuni della provincia di Campobasso dopo la scossa di magnitudo 4.2 avvertita ieri

Terremoto in Molise di 4.2 con molte repliche. I sindaci : 'Paura per la nuova faglia' : Trema il Molise alle 11.48 del 25 aprile. Una violenta scossa di Terremoto è stata registrata su tutta la costa adriatica. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita dalla gente a Termoli, in Abruzzo fino a Pescara, e nel nord della Puglia, a Foggia come sul Gargano. La magnitudo indicata dall'Ingv è di 4.2 a profondità di 31 km. L'epicentro è ad Acquaviva Collecroce, nei ...

Terremoto - Muccia : “Scossa meno forte - ma la paura c’è sempre” : E’ stata una scossa “sentita distintamente dalla popolazione ma più lieve” di quella di magnitudo 4.6 che aveva fatto tremare il maceratese il 10 aprile scorso. A riferirlo è Mario Baroni, sindaco di Muccia (Macerata) di nuovo epicentro (insieme a Pieve Torina) dell’ennesima scossa di Terremoto 3.5. In questo caso non ha causato altri danni e le persone non si sono riversate in strada come nell’altra occasione. Sono ...

Terremoto - altra scossa in Sicilia : è un 25 Aprile molto turbolento - paura a Messina - epicentro a Milazzo [MAPPE e DATI INGV] : E’ un 25 Aprile “ballerino” per l’Italia, che celebra l’anniversario della Festa della Liberazione con numerose scossa sismiche. La più forte è stata quella di stamattina in Molise, magnitudo 4.2, avvertita da Ravenna a Catanzaro in gran parte d’Italia. Nella notte ce n’era stata un’altra di magnitudo 3.1 sull’Appennino marchigiano ...

MOLISE - Terremoto M 4.2 : PAURA A CAMPOBASSO/ Ultime notizie - Rosskopf : "Non collegabile a quelli in Abruzzo" : TERREMOTO in MOLISE, violenta scossa M 4.6 a CAMPOBASSO: ultim notizie, epicentro Guadalfiera, gente in strada. Sisma avvertito in Campania e Abruzzo.