Terremoti Centro Italia | numerose scosse di terremoto nel Maceratese

Terremoti Centro Italia : lievi scosse nella notte in Abruzzo e Marche : Due scosse di terremoto con magnitudo superiore a 2 sono state rilevate dall’Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche. Il primo evento, magnitudo 2.2, si è verificato alle 00:41 nella zona di Campotosto (Aq), mentre alle 03:22 la terra ha tremato nelle Marche, dove si è registrato un sisma magnitudo 2.4, nella zona di Pieve Torina, in provincia di Macerata. L'articolo Terremoti Centro Italia: lievi scosse nella notte in Abruzzo e Marche ...