Tennis | ATP Monaco 2018 | si ferma contro Marton Fucsovics la corsa di Marco Cecchinato

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli vola ai quarti di finale - sconfitto Federico Delbonis : Simone Bolelli si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP Estoril 2018. Sulla terra rossa portoghese, il 32enne è riuscito a sconfiggere il quotato argentino Federico Delbonis, numero 79 del mondo, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Partita sudatissima ma successo ampiamente meritato dal numero 153 del ranking ATP che ha saputo soffrire prima di dominare la seconda parte dell’incontro. Ora il Tennista ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi ai quarti di finale. Sconfitto in due set l’argentino Trungelliti : Dopo la sconfitta di Andreas Seppi, arriva il riscatto ad Istanbul per il Tennis italiano. Paolo Lorenzi si qualifica ai quarti di finale sulla terra rossa turca dopo aver Sconfitto in due set l’argentino Marco Trungelliti, numero 186 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo due ore di gioco. Dopo un avvio equilibrato, dal terzo al quinto gioco ci sono ben tre break consecutivi, che portano comunque Lorenzi a condurre sul ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Andreas Seppi si arrende al terzo set a Laslo Djere : Esce di scena Andreas Seppi, eliminato al secondo turno del torneo di Istanbul dal serbo Laslo Djere, che ha prevalso al terzo set con il punteggio di 6-3 6-7(4) 6-3 al termine di un incontro durato oltre due ore. Non mancano i rimpianti per l’altoatesino, che soprattutto nel primo set ha sprecato un vantaggio cospicuo. Poi, dopo essere riuscito a pareggiare i conti, è stato fatale l’avvio di terzo parziale. Il match sembrava ...

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli conquista il secondo turno. L’azzurro batte in due set Domingues : Missione compiuta per Simone Bolelli nel primo turno dell’ATP di Estoril (Portogallo). Sulla terra rossa portoghese il n.153 del mondo si è imposto contro il padrone di casa Joao Domingues (n.207 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. L’azzurro, grazie al suo solito dritto devastante, ha fatto la differenza nei momenti topici del confronto, gestendo largamente l’incontro e qualificandosi per il ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Thomas Fabbiano domina contro Mikhail Youzhny ed accede al secondo turno : La terra battuta di Istanbul (Turchia) porta fortuna ai colori azzurri del Tennis. Thomas Fabbiano (n.100 del ranking) ha superato con un netto 6-1 6-1, in meno di 1 ora di gioco, il russo, n.99 del mondo, Mikhail Youzhny. Un dominio assoluto quello dell’italiano, capace di imporre il suo ritmo e centrare una vittoria pienamente meritata. Per lui, al secondo turno, vi sarà la sfida contro la testa di serie n.2 del torneo, il bosniaco Damir ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Matteo Berrettini fuori al primo turno. Taro Daniel vince in due set : Matteo Berrettini saluta Istanbul al primo turno. Il Tennista italiano è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel in due set, per 7-5 6-3, in poco più di un’ora e mezza di gioco. Dopo la bella prova a Budapest (secondo turno dopo aver superato le qualificazioni), la scorsa settimana, termina quindi subito l’avventura di Berrettini in Turchia. La partita, però, è stata più equilibrata di quanto si possa pensare, soprattutto nel ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi supera agevolmente Cem Ilkel al primo turno : Paolo Lorenzi è tornato alla vittoria. Nel primo turno di Istanbul, il senese ha battuto con il punteggio di 6-2 6-3 il turco Cem Ilkel, entrato in tabellone grazie ad una wild card. Per il Tennista italiano si tratta soltanto della terza vittoria dell’anno, con le precedenti due arrivate entrambe a Sydney, nel secondo torneo di un anno fin qui sfortunato per Paolino, alle prese con un infortunio al piede che lo ha condizionato sin ...

Tennis - ranking Atp : comanda Nadal - Cecchinato 59° : TORINO - Buone notizie in chiave tricolore nella classifica Atp. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il 30enne di Arma di Taggia guadagna una posizione e risale al numero 19. Alle sue ...

Tennis - Ranking ATP (30 aprile) : Nadal sempre al comando. Fognini numero uno - Cecchinato risale 33 posizioni : Non cambia nulla nelle prime dieci posizioni del Ranking ATP. Rafa Nadal continua a comandare e mantiene la sua leadership dopo l’undicesimo titolo a Barcellona. Lo spagnolo sa che non potrà perdere nessun match tra Madrid, Roma e Roland Garros se non vorrà lasciare nuovamente il primo posto a Roger Federer. Settimana molto importante in casa Italia. Fabio Fognini guadagna una posizione e resta il numero uno azzurro al 19° posto. Dietro di ...

Tennis - MARCO CECCHINATO VINCE L'ATP BUDAPEST 250/ L'italiano batte Millman in finale : best ranking - è n°59! : TENNIS, MARCO CECCHINATO VINCE L'ATP BUDAPEST 250: l'azzurro piega in due set l'australiano Millman e ottiene il suo best ranking entrando nei primi 60 giocatori al mondo.

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato mitologico - è nata una stella! Impresa trionfale : da lucky loser a vincitore - Millmann si arrende in finale : Un nastro benevolo regala il quindici della vittoria a Marco Cecchinato che corona la sua settimana perfetta vincendo, da lucky loser, il torneo ATP 250 di Budapest: sulla terra rossa magiara, alla prima finale nel World Tour in carriera, l’ormai ex numero 92 al mondo (da domani irromperà tra i primi 60 al mondo, davanti a lui in Italia soltanto Fabio Fognini ed Andreas Seppi) batte in due set combattutissimi l’australiano John ...

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Rafael Nadal è inarrestabile! 11° trionfo sul rosso catalano - piegato Tsitsipas in due set : Rafael Nadal è inarrestabile e domina anche l’atto conclusivo dell’ATP di Barcellona. Sul rosso è a casa e in 1 ora e 18 minuti di partita supera il giovane talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.53 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1. Un match dominato dall’inizio alla fine che vale al n.1 del mondo altri record: 401 successi complessivi, 46 i set consecutivi vinti sulla terra battuta e soprattutto la possibilità di ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato vince il derby contro Andreas Seppi e vola in finale! : Marco Cecchinato (n.92 del mondo) in rimonta conquista la finale dell’ATP di Budapest 2018. Il 25enne di Palermo piega, nel derby italiano, il più quotato Andreas Seppi (n.55 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 6-3 al termine di un incontro durato 2 ore 19 minuti di partita. Il siciliano, dunque, accede all’atto conclusivo dove affronterà il vincente della sfida tra John Milman (n.94 del mondo) ed Aliaj Bedene (n.57 del ...

Tennis - ATP BUDAPEST/ Seppi-Cecchinato - derby italiano in semifinale : TENNIS, BUDAPEST: derby italiano in semifinale. Nel torneo ATP nella capitale ungherese si sfideranno Seppi e Cecchinato. Fuori Sonego contro lo sloveno Bedene