romadailynews

: Tempesta: #rifiuti Roma vergogna di portata mondiale: Di seguito il comunicato della… - romadailynews : Tempesta: #rifiuti Roma vergogna di portata mondiale: Di seguito il comunicato della… -

(Di giovedì 3 maggio 2018): cittadini e turisti costretti a slalom tra immondizia– Di seguito il comunicato della Consigliera del PD diCapitale, Giulia. “E’ davvero incredibile come questa Amministrazione, guidata maldestramente dalla Sindaca Raggi, riesca a far finta di nulla di fronte alla situazione dei. Unadiche sta mettendo alla berlina la Capitale d’Italia. Cittadini e turisti costretti a fare un vero e proprio slalom gigante tra i. E’ bastato un ponte lungo a mandare in tilt il sistema di raccolta dei. Segno che questa amministrazione non è in grado nemmeno di gestire l’ordinario”. “Dei dilettanti allo sbaraglio non solo stanno portando a livelli infimi il decoro di questa città, ma rischiano, senza azioni immediate, di causare rischi sanitari per i cittadini. La ...