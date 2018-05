: “Subito un governo per contare in Europa. Incarico a Salvini per sbloccare lo stallo” @marcobreso intervista… - LaStampa : “Subito un governo per contare in Europa. Incarico a Salvini per sbloccare lo stallo” @marcobreso intervista… - Antonio_Tajani : L’Italia ha bisogno di un governo solido che rispetti il voto dei cittadini. In diretta da Udine @tg2rai - TelevideoRai101 : Tajani:governo Salvini per pesare in Ue -

L'Italia ha bisogno di"uncompetente e autorevole pernell'Ue soprattutto ora che si apre la trattativa sul bilancio.E affidare un incarico a un leader del centrodestra comepotrebbe sbloccare la situazione".Così,il presidente dell'Europarlamento, alla "Stampa". "Ci vuole un esecutivo forte, non per pochi mesi",insiste,sottolineando che sul bilancio europeo "ci sono in gioco interessi strategici per il nostro Paese".Serve"unche faccia sentire la sua voce a Bruxelles", dice.(Di giovedì 3 maggio 2018)