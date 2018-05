ilfattoquotidiano

: Tragedia sulle Alpi svizzere, morta una settima persona: è italiana #Svizzera - MediasetTgcom24 : Tragedia sulle Alpi svizzere, morta una settima persona: è italiana #Svizzera - fattoquotidiano : Svizzera, tragedia sulle Alpi. “La guida era esperta. I clienti fanno pressioni per partire anche quando non ci son… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Tragedia #Alpi svizzere, visibilità zero: è stato l’inferno -

(Di giovedì 3 maggio 2018) “Conoscevo Mario Castiglioni da quarant’anni. Abbiamo fatto il corso per diventare guidene insieme. Era molto esperto”. Per Fabio Lenti,na e responsabile tecnico della XIX Delegazione Lariana di Soccorsono, c’era una persona tutt’altro che impreparata alladel gruppo di scinisti che hanno passato la notte tra 29 e 30 aprile in una tormenta di neve vicino alla Pigna d’Arolla, lungo la Haute Route, un itinerario classico di più giorni che supera i 3mila metri tra Chamonix, ai piedi del Monte Bianco, e Zermatt, sotto il Cervino. Una notte da cui in cinque non sono usciti vivi, compreso Castiglioni e sua moglie Kalyna Damyanova. Altri due escursionisti sono morti in ospedale nei giorni successivi. Tommaso Piccioli, una delle persone sopravvissute, ha parlato di “una catena di errori”, lasciando intendere che ci siano state responsabilità della. Una ...