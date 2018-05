Suspiria | Guadagnino omaggia Dario Argento In Usa tutti pazzi per uno “degli horror più

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) Ne parlanobenissimo. Allora sarà un capolavoro. Del non remake dell’di, ideato e diretto da Luca, ne sta scrivendo sui social mezza America. Motivo? Al recente CinemaCon di Las Vegas, Amazon – che produce il film – ha deciso di mostrare un assaggio del girato. Pochi minuti sono bastati per mettere d’accordo le poche centinaia di eletti alla visione. La giornalista del Los Angeles Times, Amy Kaufman, sostiene di essere rimasta “traumatizzata”. Il corrispondente della fanzine online Fandango ha affermato di avere visto uno dei più “disturbanti body” della storia del cinema. Lauren Cox di HollywoodLife ha spiegato di aver provato “a distogliere lo sguardo, ma non è stato sufficiente: solo gli effetti sonori mi perseguiteranno per il resto della mia vita”. Si sa ad Hollywood se le cantano e se le suonano, ma che sia un ...