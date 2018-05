SUICIDA IMPRENDITORE SFOLLATO Dove non arriva il terremoto ci pensano i burocrati

ilsussidiario

: Terremoto: suicida imprenditore sfollato - GiuseppeSpadone : Terremoto: suicida imprenditore sfollato - lumacarapida : Mentre #DiMaio blatera di impossibili elezioni a Giugno e #VotoSubito,nelle Marche ex imprenditore sfollato si suic… - carlo_rodini : ' Ah era un imprenditore e perdipiù piccolo Non fa notizia ' Dal piccolo sistema mediatico italico -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Massimo Dell'Orso, 56 anni,dall'ottobre 2016, ha tentato di riavviare la sua attività imprenditoriale, ma non ce l'ha fatta. E non ha retto. FABIO CAPOLLA(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:08:00 GMT)IN MOLISE/ Tutti a dormire fuori casa, con un occhio alla profezia del 1456, di F. CapollaMACERATA/ Non è detto che si riescano a evitare gli errori dell'Abruzzo, di F. Capolla