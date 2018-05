Su Marte una missione con un po' di Svizzera

Chiara Isotton - Martedì I° maggio - ore 20 : 45 al Teatro Comunale di Belluno : ... Chiara Isotton si è diplomata al Conservatorio «Benedetto Marcello» di Venezia, iniziando una carriera che l'ha portata a esibirsi nelle maggiori sale di concerto del mondo, tra cui San Pietroburgo, ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 23 e Martedì 24 aprile 2018 : anticipazioni puntata 442 di Una VITA di lunedì 23 e martedì 24 aprile 2018: Elvira rientra a casa e accetta le condizioni del padre Arturo: riprenderà la relazione con Liberto. Quando si trova da sola con lui, gli spiega che lei e Simon intendono scappare insieme in futuro e gli chiede di coprirla… Ursula aggredisce Sara e lei le rivela che Cayetana non è per niente ammattita. La donna si reca quindi al commissariato per svelare tutto a ...

E se la prima impronta su Marte fosse di una donna? Video : E se la prima impronta su #Marte fosse di una donna? Questa l'ipotesi lanciata da Allison McIntyre, ingegnere della #NASA che lavora presso il Johnson Space Center a Houston, il centro dove vengono addestrati gli astronauti. Quote rosa, dunque, anche per la conquista dello #spazio. Da quando Armstrong ha impresso la prima orma sulla luna, le varie missioni spaziali [Video] hanno avuto 12 protagonisti, tutti uomini. È passato più di mezzo secolo ...

Napoli - Martens : 'Dobbiamo dare tutto - speriamo in una grande partita' : Dries Mertens , attaccante del Napoli , ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della partita che gli azzurri giocheranno contro l' Udinese . Il belga siederà in panchina, titolare Milik . Queste le sue dichiarazioni: 'Siamo qui per giocare una grande ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018 : anticipazioni puntata 439 di Una VITA di martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018: Dopo le minacce di Mauro, Zenon dice all’ispettore di avere sempre ricevuto ordini da Fernando Mondragon. Martin, intanto, decide di volersi chiamare Lince, ma il parroco non intende battezzarlo con quel nome e così Casilda se la prende con il marito. Elvira si infuria con Simon, in quanto non fa nulla per eVITAre che lei possa entrare in convento. Simon ...

Uomini e Donne/ Video - Raffaella Mennoia annuncia novità : “Martedì diremo una cosa!” (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In vista della registrazione di martedì, Raffaella Mennoia ha annunciato una grande novità. Di cosa si tratta? Video(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Marte e i marziani secondo Schiaparelli : una mappa inedita del 1888 dell'astronomo trovata al Politecnico di Milano : In attesa della missione Exomars dell'Agenzia spaziale europea, che nel 2020 tornerà su Marte con un rover ad alta tecnologia italiana, dopo 130 anni è tornata alla luce una mappa inedita di Marte ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 9 e Martedì 10 aprile 2018 : anticipazioni puntata 435 di Una VITA di lunedì 9 e martedì 10 aprile 2018: Celia intende eVITAre che Cruz Bengoa sia riconosciuto dalla polizia e quindi lo bacia, poi lui deve fuggire via. Teresa si reca a casa di Mauro e là trova Sara con i capelli in disordine e intenta a ostentare disinvoltura: i dubbi della Sierra sull’amore di Mauro aumentano, ma San Emeterio la rassicura sul fatto di aver ospitato Sara solo per proteggerla da Zenon. ...

Stazione Spaziale : un test italiano a bordo della capsula Dragon - per le future missioni su Luna e Marte : A bordo della capsula Dragon SpaceX, che si sta dirigendo verso la Stazione Spaziale Internazionale, è presente anche un test italiano: consiste in colture di cellule di osso di topo e ha lo scopo di studiare gli effetti dell’assenza di peso, sia per studiare l’osteoporosi, sia nell’ottica di future missioni su Luna e Marte. L’esperimento “In vitro bone” è organizzato dal gruppo dell’università di Bari ...

Luna - Marte e Mercurio : carte in 3D per le missioni spaziali : Creare mappe geologiche dettagliate della superficie e del sottosuolo, modelli tridimensionali geologici e ambienti virtuali per una nuova esplorazione di Luna, Marte e Mercurio utili alle future missioni spaziali europee. Questo il Progetto PANMAP che prende il via a Padova sotto la guida del prof. Matteo Massironi del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova. “Viviamo in un’età d’oro per l’esplorazione spaziale – spiega il ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018 : anticipazioni puntata 433 di Una VITA di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018: Sara rivela a Mauro di aver sottratto il fascicolo in casa sua su ordine di Zenon e di averlo consegnato a Fernando. L’ispettore chiede spiegazioni a Teresa e le raccomanda di non fidarsi dell’uomo. Lolita aiuta Elvira a non farsi rintracciare in soffitta dal padre. Liberto ascolta la domestica parlare con Casilda di quanto è successo e chiede a Elvira ...

Astronomia - Marte : il Monte Sharp in una spettacolare immagine del rover Curiosity : Questo mosaico, catturato dal rover Curiosity della NASA, guarda verso il Monte Sharp. Al centro dell’immagine si trova un’area con rocce contenenti materiali argillosi che gli scienziati non vedono l’ora di esplorare: potrebbe fare luce ancora di più sul ruolo dell’acqua nella creazione del paesaggio marziano. Il mosaico è stato creato con dozzine di immagini realizzate dalla Mast Camera di Curiosity, scattate nel gennaio 2018, precisamente nel ...