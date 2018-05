Street Art : Renzi e Berlusconi protagonisti dell"Incendio del Nazareno : Street Art: Renzi e Berlusconi protagonisti dell"Incendio del Nazareno Una nuova opera di Street art, firmata Sirante, è apparsa oggi nel centro di Roma, vicino alla sede del Pd. Nel quadro, intitolato "L’incendio del Nazareno", si vede Renzi portare sulle spalle Berlusconi per metterlo in salvo. La tela è stata ...

Street-food Borgosesia da oggi a martedì : Per i bambini saranno presenti gonfiabili, truccabimbi, spettacoli di magia e altro. I ragazzi potranno ballare e cantare con i concerti dal vivo. Gli adulti potranno girare tra gli stand per ...

La filosofia colorful di Linvea tra territorio e Street art : Fabio Petani , classe '87, si è avvicinato al panorama street artistico torinese ispirandosi al mondo floreale e mescolandosi armonicamente con elementi geometrici e architetture industriali. L'...

Street Art - allo Spallanzani un nuovo murales per celebrare gli 80 anni : L'opera mette insieme la creatività e l'abilità dei tre artisti che hanno utilizzato tecniche diverse per creare un omaggio alla scienza. Di Street art e della sua storia ne parlerà il critico ...

Livorno - il quartiere “del degrado”? Lo salva l’arte di strada : “Così la città di Modì può diventare capitale della Street art” : Da piazza Garibaldi si vede la Fortezza Nuova, con disegnata addosso quella scritta “Msi fuorilegge” che, almeno fino a qualche tempo fa, da sola riusciva a dare l’idea di una città e di un popolo. Oggi quello intorno a piazza Garibaldi è uno dei quartieri di Livorno più complicati, soprattutto dopo gli ultimi 15-20 di immigrazione. Anche nella città delle Leggi Livornine, che alla fine del Cinquecento aprirono la città ai popoli “di ...

Torino - lo Street artist Blu indagato per imbrattamento - : Nel murales sarebbe presente un messaggio NoTav. Il writer di Senigallia è accusato di aver deturpato un sottopasso nel cantiere in valle di Susa. Cinque simpatizzanti del movimento NoTav sarebbero ...

Torino - lo Street artist Blu indagato per imbrattamento : Torino, lo street artist Blu indagato per imbrattamento Nel murales sarebbe presente un messaggio NoTav. Il writer di Senigallia è accusato di aver deturpato un sottopasso nel cantiere in valle di Susa. Cinque simpatizzanti del movimento NoTav sarebbero stati con lui durante la realizzazione Parole chiave: ...

Buon compleanno - Veregra Street! Vent'anni all'insegna dell'arte di strada : ...di questa edizione consiste nella sezione "PIC FESTIVAL" con spettacoli di compagnie provenienti dalla Romania " paese di uno dei partner del progetto e nazione ospite per l'anno 2018 e spettacoli in ...

Reinventarsi attraverso la Street Art è possibile : l’esempio di San Potito Sannitico : Nel cuore del Parco Naturale del Matese esiste un piccolo paese che si è letteralmente reinventato grazie all'arte in tutte le sue forme: il 26 aprile partirà la XIV edizione del Fate Festival, che guarda a San Potito e al suo territorio da un’altra prospettiva.Continua a leggere