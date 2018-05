Stephen Hawking | l’ultimo studio del cosmologo su un universo più semplice di quanto

Cosmologia : ecco l’ultimo studio di Stephen Hawking : L’ultimo studio del fisico britannico Stephen Hawking sull’origine del cosmo, di cui erano stati anticipati i contenuti a pochi giorni dalla sua morte avvenuta lo scorso 14 marzo, è stato pubblicato sul “Journal of High Energy Physics”: il titolo è “A Smooth Exit from Eternal Inflation?” (“Un’uscita morbida dall’inflazione eterna?”). L’argomento – spiega Media INAF – è ...

L'ultima teoria di Stephen Hawking sull'universo : "È più semplice di quanto pensiamo" : L'ultima idea di cosmo di Stephen Hawking è finalmente pubblica. Poco prima di morire, il celebre scienziato ha redatto un "testamento scientifico" in cui rivela le sue riflessioni sulla natura del cosmo. Riflessione riassumibile così: il cosmo è più semplice di quanto pensiamo. Più semplice per chi si intende di fisica teorica, ovviamente. Tutti gli altri capiranno poco o niente, compresi alcuni scienziati.Il ...

Totoesame - iniziano le scommesse sulla Maturità 2018 : gli studenti puntano su Pirandello - e Stephen Hawking - : Ispirati più da quello che ascoltano quando sono a scuola e meno da quanto accade attualmente nel mondo. Gli studenti che, tra un paio di mesi, dovranno affrontare l'esame di Maturità non si lasciano influenzare da ciò che scrivono i giornali o che passa la Tv. Così, se devono indicare gli ...

Stephen Hawking : all’asta il libro firmato prima che la SLA prendesse il sopravvento : Un libro firmato dal celebre astrofisico Stephen Hawking nel 1973, quando aveva ancora la capacità di tenere in mano una penna e scarabocchiare il suo autografo, è ora messo all’asta a partire da 28.000 dollari. La casa d’aste Nate D. Sanders Auctions considera il raro autografo come “un elemento fantastico, catturato nel breve periodo di tempo in cui le condizioni fisiche di Stephen Hawking stavano peggiorando ma i suoi successi intellettuali ...

SCIENZAinDIRETTA/ La Teoria del Nulla. Stephen Hawking e la sua lunga lotta con Dio : Nel marzo 2018 è morto il cosmologo Stephen Hawking. II filosofo della scienza Paolo Musso riflette sulle sue complesse e a volte discusse vicende di uomo e di scienziato.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:30:00 GMT)

Surviving Mars : introdotti camera libera - un omaggio a Stephen Hawking e molto altro : Surviving Mars riceve un interessante aggiornamento che renderà l'istituzione di una colonia su Marte un lavoro ancora più interessante, riporta PCgamer.Come possiamo vedere nel changelog sul forum ufficiale, l'update introduce in game un omaggio al celebre scienziato Stephen Hawking intitolandogli gli Hawking Institutes. E' stata inoltre introdotta una politica di controllo delle nascite che potranno essere impostate come "consentite" e ...

L'ultimo regalo che Stephen Hawking ha fatto al mondo commuove gli inglesi : L'ultimo regalo che Stephen Hawking ha fatto al mondo è un atto di profonda generosità: un pranzo di Pasqua offerto ai senzatetto di Cambridge. A rivelarlo è stato FoodCycle, ente che si occupa di offrire sostegno agli homeless della città inglese.Come riporta il Daily Mail, oltre a un pasto caldo i 50 partecipanti al pranzo, organizzato presso la Wesley Methodist Church, hanno trovato sul tavolo un biglietto che li ...

Londra dà l'ultimo saluto a Stephen Hawking. La bara coperta di gigli e rose bianchi - a rappresentare l'universo e la stella polare : Londra dà l'ultimo saluto a uno dei suoi cittadini più amati, Stephen Hawking, l'astrofisico morto lo scorso 14 marzo all'età di 76 anni.Familiari, amici, colleghi e tanta gente comune si sono riuniti dentro e fuori la chiesa di St Mary the Great all'università di Cambridge, nell'est dell'Inghilterra, a due passi dal Gonville and Caius College dove lo scienziato ha lavorato per oltre 50 anni. "La vita e il lavoro di ...

Stephen Hawking : migliaia di persone si riuniscono a Cambridge per l’ultimo saluto ad uno degli astrofisici più influenti della storia : Si sono celebrati oggi nella chiesa di St. Mary the Great, a Cambridge, i funerali di Stephen Hawking, il celebre astrofisico e cosmologo che si è spento all’età di 76 anni il 14 marzo scorso. Gli applausi delle migliaia di persone che hanno affollato le strade di Cambridge hanno accompagnato il feretro fino all’ingresso nella chiesa. La campana della chiesa ha suonato per 76 volte, uno per ogni anno della vita di Stephen Hawking, all’arrivo del ...

Oggi a Cambridge i funerali di Stephen Hawking : Tutto pronto a Cambridge per i funerali di Stephen Hawing, che sarà sepolto in una cappella a pochi metri da quella che è stata la "casa accademica" del grande fisico per oltre 50 anni. Tra le 250 persone presenti alle esequie spiccano gli attori britannici Eddy Redmayne e Felicity Jones, che hanno interpretato Hawing e la moglie nel film dedicato allo scienziato "La teoria del tutto".

Ultimo saluto a Stephen Hawking : la cerimonia privata a Cambridge : Tra loro, anche personaggi del mondo dello spettacolo come il chitarrista dei Queen Brian May , dottorato in astrofisica nel 2007, e gli attori Eddie Redmayne e Felicity Jones che hanno interpretato ...

L’omaggio di The Big Bang Theory a Stephen Hawking con un episodio-tributo prima del finale di stagione : Una serie che tratta di scienza, come The Big Bang Theory, il cui nome si ispira alle teorie di Stephen Hawking, non poteva non rendere omaggio a uno dei più grandi scienziati. Ad annunciarlo è Bill Prady, co-creatore insieme a Chuck Lorre, e l'attuale showrunner Steve Holland, che durante il PaleyFest hanno parlato del successo della sit-com e del suo futuro. Dopo che il cast lo aveva ricordato nelle sue molteplici apparizioni in qualità di ...

La Nasa ricorda Stephen Hawking con un video : Protagonista del video qui sopra, realizzato dalla Nasa in occasione della sua scomparsa, è Stephen Hawking, il fisico reso celebre per le sue intuizioni sui buchi neri e la vera natura del “tempo” (ma non solo), nonché inconfondibile icona della scienza moderna. Lo ritroviamo al centro della scena a spiegarci, come sempre in modo singolare, le sue teorie e la sua visione del Cosmo. “Le sue scoperte nel campo della fisica e dell’astronomia non ...