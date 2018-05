Steam | aggiunto il supporto al Nintendo Switch Pro Controller

eurogamer

: #Steam: Valve aggiunge il supporto al #NintendoSwitchProController. - Eurogamer_it : #Steam: Valve aggiunge il supporto al #NintendoSwitchProController. - videogamezoneeu : Steam ha aggiunto il supporto al Pro Controller di Nintendo Switch - TrilussaRm : Sullo store di Square regalano Mini Ninjas per Steam. Basta usare il codice MININIJAS una volta aggiunto al carrell… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Sebbene sia principalmente un accessorio per i possessori diche desiderano un maggiore controllo,Prosi è dimostrato un degno componente aggiuntivo per i possessori dell'ibrida, ma ora anche gli utenti PC possono utilizzare ilse lo desiderano.Come riporta Dualshockers, Valve ha rivelato che l'ultimo client beta disi è aggiornato con ilnativo al Prodi, consentendo quindi agli utenti di collegare ilal loro PC.Prima di questo update, era effettivamente possibile giocare ai giochi per PC con il Proditramite software di terze parti, ma ora dovrebbe risultare molto più facile da usare, come già succede con idi Xbox One, PS4 e altri ancora.Read more…