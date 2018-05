Statali | le date e le cifre di arretrato e aumento tabellare per maggio e giugno

Blastingnews

(Di giovedì 3 maggio 2018) Una notizia positiva è finalmente arrivata per i lavoratoridel comparto scuola. Dopo tanto attendere, dopo indiscrezioni e notizie più o meno ufficiose, sul portale NoiPa vengono confermate lein cui i lavoratori percepiranno gli emolumenti previsti dal rinnovo contrattuale che ha visto la firma definitiva di Governo e sindacati lo scorso 19 aprile. La notizia riguarda tanto il comparto scuola tanto quello delle Forze dell’Ordine che erano ancora in attesa che la querelle completasse il suo iter. Infatti fino ad oggi solo il comparto delle Funzioni Centrali, quello che riguarda i cosiddetti lavoratori ministeriali ha completato la procedura con i lavoratori che a marzo oltre a ricevere gli arretrati per il biennio 2016/2017 hanno iniziato a percepire il nuovo stipendio con i relativi aumenti. Vediamo adesso cosa percepiranno i lavoratori interessati dalla notizia ...