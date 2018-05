Stasera in TV | i Film di Oggi Giovedì 3 Maggio 2018

Stasera in tv 3 maggio : LA MATASSA - film su Canale 5 con Ficarra e Picone : Giovedì 3 maggio su Canale 5 va in onda il film del 2009 La MATASSA, diretto da Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Protagonisti gli stessi Ficarra e Picone con una bella e brava Anna Safroncik (che ricorderete, tra le altre produzioni a cui a preso parte, come interprete di Centovetrine e Le tre rose di Eva). Ecco la trama sinottica ufficiale del film commedia: Due cugini sono figli di fratelli che si odiano e per questo ...

Nemico pubblico - film Stasera in tv 7 maggio : trama - curiosità - streaming : Nemico pubblico è il film stasera in tv lunedì 7 maggio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La pellicola diretta da Michael Mann ha come protagonisti Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Nemico pubblico, film stasera in tv: scheda TITOLO ...

Altrimenti ci arrabbiamo - film Stasera in tv 7 maggio : trama - curiosità - streaming : Altrimenti ci arrabbiamo, film stasera in tv è il film stasera in tv lunedì 7 maggio 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Marcello Fondato ha come protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Altrimenti ci arrabbiamo, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: …Y si no, ...

L’alba del Pianeta delle Scimmie - film Stasera in tv 7 maggio : trama - curiosità - streaming : L’alba del Pianeta delle Scimmie è il film stasera in tv lunedì 7 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Rupert Wyatt è interpretata da Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto, Brian Cox e Tom Felton. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’alba del Pianeta delle Scimmie, film stasera in tv: scheda TITOLO ...

Stasera in tv 3 maggio : GRACE KELLY - film su Rai 3 con Nicole Kidman : Giovedì 3 maggio alle 21,15 su Rai 3 va in onda il film biografico GRACE KELLY, diretto nel 2014 da Oliver Dahan. Protagonista del film è una splendida Nicole Kidman, mentre tra gli interpreti figurano Tim Roth, Paz Vega e Frank Langella. Ecco la trama del film, in onda dopo Un posto al sole: Nel 1962, GRACE KELLY è ormai sposata da sei anni con il principe Ranieri III di Monaco ma ancora tenta di destreggiarsi tra la sua carriera di attrice e ...

Grace di Monaco - film in tv Stasera Nicole Kidman è la splendida Grace Kelly : ... in alternativa è possibile vedere il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Grace di Monaco, film IN TV: cast e curiosità Dopo La vie en rose, del 2007, biopic dedicato alla vita ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Mercoledì 2 Maggio 2018 : Film Stasera in TV: Mrs. Doubtfire Mammo per sempre, Qualcosa di nuovo, Zodiac: Il segno dell'Apocalisse, Your Highness, Little Sister, Battleship, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Case 39.

Game Night Indovina chi muore Stasera - film al cinema : recensione e curiosità : Game Night Indovina chi muore stasera ? è uno dei film al cinema in uscita questa prima settima di maggio 2018. La pellicola del spazia dal genere commedia al thriller ed è diretta da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Tra gli interpreti troviamo Jason Bateman e Rachel McAdams. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Game Night ...

Cleveland Abduction - film Stasera in tv 6 maggio : trama - curiosità - streaming : Cleveland Abduction è il film stasera in tv domenica 6 maggio 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Alex Kalymnios vede come protagonisti Taryn Manning, Raymond Cruz e Joe Morton. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cleveland Abduction, film stasera in tv: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2015 REGIA: Alex ...

Mr. Crocodile Dundee 2 - film Stasera in tv 2 maggio : trama - curiosità - streaming : Mr. Crocodile Dundee 2 è il film stasera in tv mercoledì 2 maggio 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è diretta da John Cornell ed interpretata da Paul Hogan, John Meillon, Linda Kozlowski. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mr. Crocodile Dundee 2, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Crocodile Dundee ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Martedì 1 Maggio 2018 : Quando delle forze che sfuggono al controllo di Helen ritengono ostile l'extraterrestre e gli negano la possibilità di parlare ai leader del mondo come aveva richiesto, lei e il figliastro Jacob , ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Martedì 1 Maggio 2018 : Film Stasera in TV: Lord of War, Tata Matilda e il Grande Botto, Viva la libertà, Grindhouse - A prova di morte, Ultimatum alla Terra, Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2, Quel treno per Yuma, Poli Opposti, Due giorni, una notte.

Deep Rising Presenze dal profondo - film Stasera in tv 5 maggio : trama - curiosità - streaming : Deep Rising Presenze dal profondo è il film stasera in tv sabato 5 maggio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. L’horror scritto e diretto da Stephen Sommers ha come protagonisti Treat Williams e Famke Janssen. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Deep Rising Presenze dal profondo, film stasera in tv: ...

Evil Nanny Una famiglia in pericolo - film Stasera in tv 5 maggio : trama - curiosità - streaming : Evil Nanny Una famiglia in pericolo è il film stasera in tv sabato 5 maggio 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Evil Nanny Una famiglia in pericolo, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Evil Nanny ANNO: 2016 GENERE: Thriller REGIA: Jared Cohn CAST: Lindsay Elston, Nicole Sterling, Matthew ...