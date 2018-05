Stanchezza e stress? il cibo può aiutare

Blastingnews

: scrivo dimentico tutto, dimentico la stanchezza, lo stress, la tristezza e spero che succede anche a voi, spero che… - misterj1995 : scrivo dimentico tutto, dimentico la stanchezza, lo stress, la tristezza e spero che succede anche a voi, spero che… - DukeOfSuffolk : Una stanchezza e uno stress oggi che solo un segone a 10 mani può forse alleviare. -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Può capitare a tutti di sentirsi stanchi e di cattivo umore, soprattutto nei cambi di stagione, come in questo periodo. Il, in questo caso, può esserci molto d'aiuto: esistono, infatti, alcuni cibi che aiutano a ricaricare le energie e che cancellano la....