Spotify chiude il trimestre in perdita : Teleborsa, - Risultati di bilancio in perdita per Spotify , servizio musicale che offre lo streaming on demand di una selezione di brani. Il primo trimestre 2018 , dopo il debutto in Borsa dello ...

La partecipazione di Sony in Spotify vale 1 - 5 miliardi di dollari : il colosso dello streaming chiude il suo primo giorno in borsa a 26 - 5 miliardi : 04 apr 2018 - Il primo giorno di Spotify sul mercato azionario si è chiuso, quando le porte del New York Stock Exchange sono state serrate...

Spotify debutta sul Nyse. Titolo chiude in rialzo +13% - ma lontano dai massimi intraday : Nel suo primo giorno di contrattazioni in Borsa, il Titolo Spotify ha chiuso in rialzo del 13% rispetto al prezzo di riferimento, al di sotto tuttavia rispetto ai massimi intraday testati durante la ...

Milano locomotiva Ue - chiude a +0 - 44% con Fca e Mediaset in volata. Spotify apre a 167 $ (+26%) : I listini del Vecchio Continente sono risultati deboli, mentre Piazza Affari ha chiuso in rialzo, con i titoli del Biscione che per tutta la seduta hanno festeggiato l'accordo con Sky Italia. Bene anche le azioni della casa auto guidata da Marchionne grazie ai dati sulle vendite negli States. Euro debole sotto 1,23 dollari ...

Spotify chiude gli account di chi utilizza le app pirata : Non è una coincidenza quindi che proprio ora abbia deciso di chiudere agli account che utilizzano il servizio di musica in streaming in modo fraudolento. Infatti per chi non era disposto a pagare è ...