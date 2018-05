Spazio | un reattore a fissione nucleare per le missioni su Marte e Luna

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Piccolo, sicuro, efficiente e capace di produrre energia per almeno 10 anni: e’ il mini-che potrebbe essere usato per le futureumane di lunga durata sulla. Si chiama ‘Kilopower Reactor Using Stirling Technology’, e i risultati dell’esperimento, condotto in Nevada tra lo scorso novembre e marzo, sono stati presentati ieri dalla Nasa. I sistemi ad energiausati finora per i veicoli spaziali non possono fornire la quantita’ di energia che servirebbe per lepiu’ lunghe, come invece sembra permettere Kilopower. Si tratta di un sistema di alimentazione apiccolo e leggero, capace di fornire fino a 10 kilowatt di energia elettrica continuamente per almeno 10 anni. Quattro unita’ kilopower possono fornire energia sufficiente per costruire un avamposto umano. Secondo ...