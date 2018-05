Spazio | destinazione Marte | il 5 maggio il lancio di InSight

Spazio - tutto pronto per la missione InSight : tre giorni al lancio - destinazione Marte : E’ tutto pronto in California per il lancio della missione InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), in programma il 5 maggio prossimo alle 13:05 ora italiana. InSight partirà dalla Vandenberg Air Force Base e viaggerà a bordo di un razzo Atlas V-401 della United Launch Alliance: arriverà a destinazione dopo circa 6 mesi di viaggio. L’ammartaggio del lander (largo circa 6 metri e dotato ...