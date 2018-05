Spazio | Blue Origin | volo suborbitale per la Crew Capsule 2 0

meteoweb.eu

: Secondo volo suborbitale per la capsula Crew Capsule 2.0 targata @blueorigin - ASI_spazio : Secondo volo suborbitale per la capsula Crew Capsule 2.0 targata @blueorigin - ASI_spazio : Blue Origin punta sempre più sul turismo spaziale. La compagnia di Jeff Bezos ha portato in orbita lo... - max_blue : RT @Superfly_Video: 2018 Oi Peeeeeeee Nello Spazio -

(Di giovedì 3 maggio 2018)punta sempre più sul turismo spaziale. Lo scorso 29 aprile la2.0 una capsula panoramica destinata al trasporto di sei persone ha effettuato il secondo. Per questa volta nessun passeggero in carne e ossa a bordo, ma un manichino chiamato Skywalker in onore del celebre protagonista della saga di Star Wars. La capsula – spiega Global Science – è partita dal sito di lancio di Van Horn in Texas a bordo del razzo New Shephard. Dopo aver raggiunto la quota prestabilita, 107 chilometri di altezza, la capsula è stata liberata e il vettore ha riacceso i motori BE-3 preparandosi per il rientro a terra. A questo punto, poco prima del touchdown, New Shephard ha aperto i suoi quattro piedi per poi posarsi a terra a circa tre chilometri dal launch pad, sette minuti dopo il decollo. La capsula invece, si è avvicinata a terra aprendo i paracadute ...