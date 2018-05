Spazio | al via la simulazione di una missione umana su Marte 

CENTRO DI MEDIAZIONE - Venerdì 4 maggio alle 18 nello Spazio Grisù - via Poledrelli 21 - : 'Laboratorio Giardino': incontro per progettare il festival 'Giardino d'estate' 03-05-2018 / Giorno per giorno Anche questa estate, il Parco Giordano Bruno - dietro l'Asl di Via Cassoli - si prepara ...

Storage Space offre strumenti avanzati per la gestione dello Spazio di archiviazione dello smartphone : Storage Space è un'applicazione che permette all'utente di avere una panoramica dell'utilizzo della memoria di archiviazione dello smartphone e di liberare dello spazio utile. Le funzioni avanzate offrono la possibilità di visualizzare le partizioni montate e non, dei grafici a torta e un visualizzatore di file di configurazione del sistema per tracciare i file importanti come build.prop. L'articolo Storage Space offre strumenti avanzati per la ...

Due cubesat in viaggio nello Spazio profondo : MarCO-A e MarCO-B partiranno alla volta di Marte : Tra meno di un mese la Nasa lancerà i primi cubesat progettati per esplorare lo spazio profondo. I due mini satelliti gemelli sono stati chiamati Mars Cube One o MarCO–A e MarCO-B e sono stati costruiti dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, anche se per i loro creatori sono noti come Wall-E ed Eva, i due protagonisti del celebre film di animazione della Pixar. I cubesat saranno lanciati a bordo della missione Insight, il lander robotizzato ...

Vita e viaggi nello Spazio : prove tecniche per missioni sempre più ambiziose : Europa e Stati Uniti compiono passi avanti per la preparazione di missioni spaziali sempre più ambiziose. L’Agenzia Spaziale Europea utilizza da tempo la Neutral Buoyancy Facility presso l’European Astronaut Centre di Colonia – una piscina profonda 10 metri per la preparazione degli astronauti per le attività extra veicolari. Nel corso degli ultimi tre anni – spiega Global Science – la facility è stata impiegata per lo ...

Tecnologia : blockchain una risorsa per i lunghi viaggi nello Spazio : Tra le tante questioni da affrontare in riferimento ai lunghi viaggi spaziali, c’è anche quella delle comunicazioni tra la Terra e il veicolo, che potrebbero essere troppo lente e richiedere delle ore: ciò complicherebbe situazioni in cui è necessaria una reazione molto veloce, in caso di emergenza, ad esempio per evitare detriti spaziali o gestire disguidi improvvisi e manutenzione ordinaria. La NASA, a tale proposito, avrebbe finanziato ...

Spazio : rinviato il lancio del satellite NASA Tess : rinviato almeno fino a mercoledì il lancio del satellite NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite) dalla base di Cape Canaveral, in Florida: lo ha reso SpaceX, la compagnia di Elon Musk, che avrebbe dovuto lanciare il satellite a bordo di un suo razzo vettore Falcon 9. Tess, considerato l’erede del telescopio Kepler, ribattezzato “cacciatore di pianeti” “è in ottima salute e rimane pronto per il lancio“, ha ...

Milano. Spazio per le donne fragili nel bene confiscato di via Varesina : Uno Spazio per le donne fragili dove prima c’era la ‘ndrangheta. E’ stato presentato, in via Varesina 66, nell’ambito della sesta

Con Focus in viaggio nello Spazio tra tecnologia e conoscenza : Ma c'è un altro aspetto interessante che è all'attenzione del mondo scientifico e informatico: "si sta sviluppando un campo di studi sulla preparazione dei dati da inserire perché anche l'...

Vita nello Spazio : al via Advanced Plant Habitat - l’evoluzione della serra Veggie : Una serra ipertecnologica a bordo della Iss. Stiamo parlando di Advanced Plant Habitat (Aph), uno spazio progettato per testare le condizioni di crescita preferite dalle piante. Grande quanto un mini-frigo, la serra consentirà la coltivazione di una vasta gamma di colture, tra cui l’Arabidopsis, spesso utilizzata come organismo ‘modello’ per gli studi di biologia vegetale. I suoi sofisticati sistemi di monitoraggio dell’ambiente, regolano la ...

Spazio - ExoMars : Tgo in posizione - al via analisi atmosfera Marte : Roma, 10 apr. , askanews, Tutto pronto per il debutto del Trace Gas Orbiter della missione marziana ExoMars. Il Tgo ha finalmente raggiunto la sua orbita di posizionamento dopo un anno di aerobraking ...

AeroSpazio : via libera a X-Plane - l'aereo supersonico silenzioso : Roma, 5 apr. , askanews, Velocissimo e silenzioso. E' l'identikit dell'X-Plane,l'aereo supersonico targato Nasa che promette di ridurre drasticamente il caratteristico boom sonico prodotto dal ...

"Hashtag24 – L’attualità condivisa" - al via il nuovo Spazio di approfondimento di Sky Tg24 condotto da Riccardo Bocca : Capire ciò che accade e soprattutto perché accade, dando voce alle opinioni degli utenti attraverso i social network. È questo lo spirito di Hashtag24 – L'attualità condivisa, il nuovo spazio di approfondimento condotto dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, in diretta da oggi, 4 aprile 2018, ogni mercoledì alle 21 (e in replica alle 23) su Sky Tg24 HD e disponibile su Sky On Demand e sui social ...

Spazio : un’immensa quantità di oro nella Via Lattea dalla collisione di due stelle di neutroni : In seguito alla collisione di due stelle di neutroni, un’immensa quantità di oro (fino a 13 volte la massa della Terra) si è riversata nella Via Lattea: la scoperta è pubblicata sull’Astrophysical Journal, e si basa sull’analisi di dati relativi all’evento che ha generato le onde gravitazionali osservate nell’agosto 2017 da oltre 70 strumenti in tutto il mondo. La collisione, avvenuta alla distanza compresa fra 85 e ...

Pallone partita inaugurale mondiali Russia viaggerà nello Spazio : Il Pallone con cui si giocheranno i primi minuti della Coppa del Mondo di Russia 2018 inizierà domani un viaggio nello spazio. “Prendiamo il Pallone e lo riportiamo per la prima partita”, ha detto il cosmonauta Oleg Artemyev dalla stazione spaziale di Baikonur in Kazakistan. Il russo inizierà domani notte un viaggio per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che dista circa 400 chilometri dalla terra. A maggio, il suo collega ...