Sorrentino | “È una storia d’amore Io non condanno | cerco di capire” 

Loro 2 - il film di Paolo Sorrentino / Silvio Berlusconi - una storia di solitudine e di caduta : Loro 2, il film di Paolo Sorrentino : in sala a partire dal 10 maggio 2018 il secondo capitolo del lungometraggio su Silvio Berlusconi , interpretato da Toni Servillo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:15:00 GMT)

Loro 2 - Paolo Sorrentino : “Non è un film schierato e ideologico. Siamo partiti da una storia d’amore - quella tra Silvio e Veronica” : Sentimenti, dimensione privata, persino tenerezza. Paolo Sorrentino insiste su queste parole per descrivere il suo “ Loro ”, di cui oggi – a seguito della visione per la stampa del secondo capitolo, Loro 2 – finalmente offre commenti e possibili “letture”. E a tal proposito sgombra subito il campo da equivoci: “il gioco del ‘chi è chi’ è legittimo ma appartiene al rotocalco, non ha molto senso per questo film . Ad esempio il personaggio ...

Loro 1 - perché il trailer del nuovo film di Sorrentino è una novità : Non si ride, non si scherza e non si fa festa. Nel primo trailer ufficiale di Loro 1, il nuovo film di Paolo Sorrentino su Berlusconi, destinato a uscire in due parti, tutti hanno gli occhi ludici mentre, in tante situazioni quante erano le stanze del precedente teaser, nel silenzio risuona solo il brano cult di Totò, Malafemmena. Qualcosa di nuovo rispetto al primo assaggio della pellicola, che invece era molto più ‘sorrentiniano‘ ...