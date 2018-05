Somalia | rapita infermiera tedesca della Croce Rossa

Somalia - rapita infermiera Croce Rossa : 5.54 Uomini armati hanno rapito un' infermiera tedesca che lavora per il Comitato della Croce Rossa (Cicr) a Mogadiscio. "Siamo estremamente preoccupati per la sicurezza della nostra collega",ha detDaniel O'Malley,vice del Cicr. "E' una infermiera che lavora ogni giorno per salvare vite e migliorare la salute delle persone in Somalia ", ha osservato O'Malley. La Croce Rossa ha riferito che l'attacco è avvenuto intorno alle 20 locali e ha ...

