Uomini armati hanno rapito un'tedesca che lavora per il Comitato della(Cicr) a Mogadiscio. "Siamo estremamente preoccupati per la sicurezza della nostra collega",ha detDaniel O'Malley,vice del Cicr. "E' unache lavora ogni giorno per salvare vite e migliorare la salute delle persone in", ha osservato O'Malley. Laha riferito che l'attacco è avvenuto intorno alle 20 locali e ha segnalato di essersi messa in contatto con diverse autorità per cercare di ottenerne il rilascio.(Di giovedì 3 maggio 2018)