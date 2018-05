Smartphone Android in offerta oggi 4 maggio | Huawei P10 | Nokia 6 1 | Nokia 7 Plus |  Sony

Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili” : sconti fino al 40% su Smartphone Android : Su eBay fanno la loro ricomparsa le "Offerte imperdibili": solo per i prossimi cinque giorni saranno proposti sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui ci sono Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite L'articolo Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili”: sconti fino al 40% su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

MediaWorld lancia il volantino “Fresh Mania” : ecco gli Smartphone Android in offerta : MediaWorld è affetta dalla "Fresh Mania": è questo il nome del nuovo volantino che proporrà per le prossime settimane - anche online - il sottocosto su una buona selezione di prodotti d’elettronica, compresi smartphone Android L'articolo MediaWorld lancia il volantino “Fresh Mania”: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

ASUS presenta ZenFone Live L1 - uno Smartphone di fascia bassa con Android Go : ASUS ha da poco presentato in Indonesia il suo nuovo smartphone ZenFone Live L1: uno smartphone entry level con Snapdragon 425 e riconoscimento facciale. L'articolo ASUS presenta ZenFone Live L1, uno smartphone di fascia bassa con Android Go proviene da TuttoAndroid.

Velocizzare Smartphone Android vecchio : 3 trucchi : Se hai un dispositivo Android non proprio all’ultimo grido, ti sarai chiesto molte volte come velocizzarlo ma sei solo incappato in quegli inutili programmi che si trovano sul Play Store che promettono di rivitalizzarlo “svuotando la RAM” ed agendo sul processore. Se sei passato anche tu da questa tappa, che accomuna molti utenti, ti sarai certamente accorto che questi “mezzucci” non solo non fanno il proprio lavoro ...

Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile : Honor 9 Lite - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 30 aprile su store online sono: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9, S9 Plus e A5 (2017). Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Huawei senza Android ma sistema operativo KirinOS? Vediamoci chiaro : Sta prendendo particolarmente piede una notizia con protagonisti tutti i futuri Smartphone Huawei. Il produttore cinese starebbe lavorando ad un sistema operativo proprietario dal nome inequivocabile, ossia KirinOS (la nomenclatura Kirin in effetti identifica i chip dell'azienda). Android potrebbe essere abbandonato volontariamente o forzatamente? Fondamentale è vederci chiaro. Intanto non c'è da scandalizzarsi. Come riporta anche ...

Da Trony torna lo “Sconto Tosto” online con Smartphone e tablet Android : Trony ci riprova con lo "Sconto Tosto", una promozione valida esclusivamente online dal 27 aprile al 3 maggio 2018: ecco gli smartphone e i tablet Android in offerta questa settimana. L'articolo Da Trony torna lo “Sconto Tosto” online con smartphone e tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile : Nokia 8 - Huawei P20 Pro - Sony Xperia XZ2 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 27 aprile su store online sono: Nokia 8, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile: Nokia 8, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Due nuovi Smartphone Sharp compaiono nel sito Android : Due nuovi smartphone del produttore di dispositivi Sharp sono apparsi sul sito ufficiale del sistema operativo Android. Il sito ha fornito alcuni dettagli sulle specifiche dei due dispositivi e sui rendering del pannello frontale dello smartphone! L'articolo Due nuovi smartphone Sharp compaiono nel sito Android proviene da TuttoAndroid.

AnTuTu pubblica la lista degli Smartphone Android più apprezzati a marzo 2018 : AnTuTu, la nota piattaforma di benchmark, ha pubblicato la classifica del mese di marzo relativa agli smartphone Android più apprezzati. L'articolo AnTuTu pubblica la lista degli smartphone Android più apprezzati a marzo 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo Smartphone Android Go di questo produttore : Nel database di Geekbench è apparso con il nome in codice di Samsung SM-J260G quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy J2 Core. Ecco le sue feature L'articolo Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore proviene da TuttoAndroid.

Kingo Root : Fare ROOT su centinaia di Smartphone Android facilmente : Kingo ROOT permette di Fare il ROOT di centinaia di Smartphone e tablet Android facilmente sia usando lo stesso dispositivo Android che da Windows Kingo ROOT: Come Fare il ROOT su Android facilmente Fare il ROOT su Android è come Fare il Jailbreak su iPhone ed iOS e permette di prendere possesso del dispositivo sotto […]

Miglior Smartphone 2018? Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul podio Android AnTuTu : Il Miglior smartphone 2018 è il Samsung Galaxy S9 insieme alla variante Galaxy S9 Plus? L'anno è appena cominciato ma le prime classifiche incombono e quella di marzo messa a disposizione da AnTuTu mette sul podio proprio le ammiraglie del produttore sudcoreano, in ben 3 suoi modelli distinti per processore interno e non solo. Come per dire, al momento, non c'è nient'altro che raggiunga potenza e prestazioni dei successori dei Galaxy S8. I ...