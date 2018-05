Siria | Opac vuole riesumare presunte vittime attacco Duma

Rassegna 30.4. Residenti Siriani all'OPAC testimoniano : "Attacco chimico fu messa in scena" : Repubblica politica. Elezioni in Friuli Venezia Giulia, un test regionale di importanza nazionale. Si vota dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà lunedì dalle 8. La Lega spera nella vittoria di ...

Siria : ispettori Opac per la seconda volta a Duma

Siria - Mosca : ispettori Opac verso Duma : 16.02 Gli ispettori dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono partiti da Damasco per dirigersi verso Duma, dove si trova il sito del presunto attacco chimico del 7 aprile. Lo ha reso noto il ministero Esteri russo. "Ci aspettiamo un'indagine imparziale su ciò che è successo e la rapida presentazione di una relazione oggettiva", la richiesta di Mosca, secondo quanto riporta l'agenzia russa Interfax. La squadra Opac è stata ...

Siria - spari sul team di sicurezza dell’Onu durante la ricognizione a Duma : rinviata missione dell’Opac per motivi di sicurezza : spari sul team di sicurezza dell’Onu che luendì ha compiuto un primo sopralluogo a Duma, in Siria, per verificarne le condizioni di sicurezza in vista dell’arrivo degli ispettori Opac, incaricati di verificare il presunto attacco chimico del 7 aprile scorso che ha provocato oltre 70 morti e innescato la reazione di Usa, Francia e Gran Bretagna. Quindi tutta l’operazione è stata bloccata per motivi di sicurezza. Lo ha riferito ...

Siria a Onu - ispettori Opac non sono entrati a Duma : I tecnici dell'organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche erano arrivati nei giorni scorsi in Siria, ma hanno visto rallentato il loro cammino per "problemi di sicurezza". Ambasciatore: 'Ieri visita squadra Nazioni Unite per sicurezza'

Siria - falsi allarmi di attacchi. Attesa per gli ispettori Opac a Duma | : La contraerea Siriana si è attivata a Homs nella notte: indiscrezioni su attività missilistica smentite da fonti militari

Siria : 'Ispettori Opac sono entrati a Duma' : Gli ispettori dell'Opac sono entrati a Duma , la cittadina colpita da un presunto attacco chimico il 7 aprile scorso, per indagare sull'accaduto. Lo annuncia la tv di stato Siriana. Da giorni si ...

Siria - la tv di Stato annuncia : "Gli ispettori Opac sono arrivati a Duma" : I tecnici dell'organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche sono arrivati nei giorni scorsi in Siria, ma hanno visto rallentato il loro cammino per "problemi di sicurezza". Con Parigi che avvertiva: "molto probabile" che a Douma scompaiano prove attacco chimico prima del loro arrivo. Macron, intanto, ha riferito in Parlamento: i raid "hanno salvato l'onore della comunità internazionale. E Trump punta su Paesi arabi per sostituire i ...