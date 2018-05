Sindone | lo studio choc che cambia la storia A 30 anni dalla datazione salta fuori il

caffeinamagazine

(Di giovedì 3 maggio 2018) Un nuovoche ha avuto come oggetto la Sacradi Torino, il lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sul quale è visibile l’immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con quelli descritti nella passione di Gesù, ha portato sconcertanti risultati. A trent’dellacon la tecnica del radiocarbonio emergono nuovi dubbi sull’affidabilità di quel risultato. Se ne parlerà all’incontro annuale del comitato scientifico del Centro Internazionale di Sindonologia, il 5 e il 6 maggio a Chambéry, in Savoia, con medici, fisici, chimici, storici e biologi internazionali. Spiega a La Stampa, Paolo Di Lazzaro, dirigente di ricerca dell’Enea di Frascati, che interverrà al dibattito: “Il calcolo che trasforma il numero di atomi C-14 nell’età di un tessuto presenta maggiori incertezze ...