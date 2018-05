Sicilia | Musumeci | defiscalizzare benzina nell' isola

Sicilia : Musumeci - su ex Pip politici hanno costruito campagne elettorali : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Ci sono deputati regionali che hanno costruito le proprie campagne elettorali sui lavoratori ex Pip. Ma ora la ricreazione è finita". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando della norma in finanziaria che prevede l'assunzione di quas

Sicilia : Musumeci - su ex Pip politici hanno costruito campagne elettorali : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) – “Ci sono deputati regionali che hanno costruito le proprie campagne elettorali sui lavoratori ex Pip. Ma ora la ricreazione è finita”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando della norma in finanziaria che prevede l’assunzione di quasi 3.000 lavoratori. “Noi abbiamo avuto il coraggio di compiere un’azione di cui tutti hanno parlato in questi ...

Sicilia : Musumeci - previsti 365 mln per le fasce più deboli : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - In questa finanziaria "abbiamo posto una grande attenzione sul fronte su cui ci siamo impegnati, quello del welfare. Complessivamente sono previsti 365 milioni di euro per le fasce più deboli. Di questi, abbiamo previsto 271 milioni di euro per i disabili gravi e gravis

Sicilia : Musumeci - 84 mln euro fondi Irifs per imprese : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo tentato di restituire, e in parte ci siamo riusciti, l'Irfis alla sua naturale vocazione e funzione. Mancavano 53 milioni al patrimonio dell'Irfis". Così il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci parlando con i giornalisti dopo l'approvazione della

Sicilia : Musumeci - finanziaria doveva essere devastante invece confronto civilissimo : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Continuiamo a ribadire la soddisfazione per l'esito di una manovra che era stata preannunciata come una sorta di conflitto dalle dimensioni devastanti, e invece è stato un civilissimo confronto tra il governo da una parte e il Parlamento dalla'altra". Lo ha detto il Go

Sicilia : D'Agostino (Sf) - da Musumeci ci aspettiamo cambio di passo : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Ci attendiamo un cambio di passo dal presidente Musumeci: riforme e sviluppo economico devono essere le priorità ed il terreno di vero confronto tra centrodestra ed opposizione". Così il capogruppo di Sicilia Futura all'Ars Nicola D’Agostino. "In parlamento agiremo, co

Fondi per i disabili in Sicilia - associazioni contro Musumeci : Fondi per i disabili in Sicilia, associazioni contro Musumeci Durante l'esame della manovra finanziaria il Governatore ha detto: "Senza casi gravissimi avremmo decine di milioni in più per altri settori". Dura la reazione di comitati e opposizioni. Poi il Presidente ha replicato: "Sono solo ...

I disabili insorgono contro le parole di Musumeci : ecco cosa ha detto il governatore Siciliano : Le sue parole non passano inosservate e le polemiche diventano inevitabili. Si muovono anche i comitati dei portatori di handicap. A finire nell'occhio del ciclone il presidente della regione Sicilia ...

Sicilia - Musumeci in aula : “Se non ci fossero i disabili gravissimi avremmo più soldi”. Opposizione e comitati : “Chieda scusa” : “È colpa del governo Musumeci se per poter assistere i disabili gravissimi servono 220 milioni di euro? Se non ci fossero stati i disabili gravissimi, molte famiglie non avrebbero dovuto subire un colpo in fronte e noi avremmo potuto disporre di qualche decina di milioni in più per collocarli in settori attualmente carenti di disponibilità finanziaria”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, parlando in aula delle ...

Sicilia : Musumeci - finanziaria non è marchettificio : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "Non sono marchette e la finanziaria non è un marchettificio. I tagli ci sono stati e dobbiamo dirlo ai Siciliani anche se nessun presidente vorrebbe farlo. I Siciliani devono sapere che i tagli ci saranno per almeno i prossimi tre anni se vogliamo che la Regione sicil

Sicilia : Musumeci - finanziaria espressione coalizione : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "Questa è la finanziaria che poteva esprimere questa coalizione nelle sue condizioni interne ed esterne". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci a conclusione della discussione generale sulla finanziaria all'Ars.

Sicilia : Musumeci - nostra finanziaria snella ma forse è stato un errore : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "E' una finanziaria nata e concepita nella consapevolezza di una Regione fortemente indebitata, con un contenzioso aperto col governo nazionale e con un contributo che dobbiamo alla finanza nazionale di oltre 1miliardo di euro. Eppure abbiamo voluto assecondare la rich