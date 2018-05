Sicilia | conto alla rovescia per la Targa Florio | in gara oltre 120 auto

Pasqua : in Sicilia il racconto della Passione rivive tra fede e folklore : Palermo, 25 mar. (AdnKronos) – Tradizione cristiana e riti dall’antico sapore pagano. fede e folklore si mescolano in Sicilia in occasione della Settimana santa. Un racconto fatto di devozione e teatralità che prende il via la domenica delle Palme e si anima in un susseguirsi di funzioni che rievocano la Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo. Da un capo all’altro dell’Isola, dalle grandi città fino ai più piccoli ...