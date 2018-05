Sicilia | Confcommercio | Sicindustria e Ance insieme per imprenditoria giovanile

liberoquotidiano

: Sangalli al @GDS_it 'Serve un governo per dare fiducia a famiglie e imprese. Non possiamo permetterci un'altra camp… - Confcommercio : Sangalli al @GDS_it 'Serve un governo per dare fiducia a famiglie e imprese. Non possiamo permetterci un'altra camp… - TrinacriaNews : 63 MAESTRI DEL LAVORO IN SICILIA STELLE AL MERITO CONFERITE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Confcommercio - Imprese… - LibertaSicilia : Siracusa. Confcommercio si rinnova e presenta Il nuovo management - Libertà Sicilia -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Imparare a fare gli imprenditori in, avere il coraggio e la determinazione per scommettere su se stessi mettendosi in gioco. E' l'obiettivo di 'We want you', l’iniziativa promossa dai presidenti dei Gruppi Giovani di Palermo di