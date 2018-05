Siamo sicuri che l’invito al varicella party di Milano non fosse una trollata?

Ambiente e consenso popolare - Siamo sicuri che la democrazia faccia bene all’ambiente? : Ma siamo poi sicuri che la democrazia sia la forma di governo ideale per l’orbe terracqueo? Non per gli uomini, quindi, ma per la natura in generale. Non è una provocazione la mia. Chi mi conosce sa che sono un burlone, ma questa volta sono molto serio. Partiamo da un presupposto che a mio modo di vedere è ineludibile: per garantire una convivenza decente, non dico ideale, che non è oramai più possibile, fra uomo e natura, occorrerebbe adottare ...