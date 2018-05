Si strappa la pellicina e rischia di morire | ecco cosa è accaduto a Southport

Blastingnews

: Si strappa una pellicina vicino all'unghia: 28enne rischia di morire - Davide_Cantelmo : Si strappa una pellicina vicino all'unghia: 28enne rischia di morire - Cututtucori : Ventottenne si strappa pellicina sull'unghia e rischia la morte - infoitsalute : Si strappa una pellicina dall'unghia: rischia di morire -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Un giovane papa' di nome Luke Hanoman, hato la morte per un gesto che a molti potra' sembrare banale. Il vizio di togliere lain eccesso sul proprio dito è un gesto che in molti fanno abitudinariamente, a causa di stress o per forza dell'abitudine. Una semplicestava però per costare cara al 28enne originario di Birkdale, ma residente a. I dettagli della vicenda Luke ha dimostrato come un gesto apparentemente innocuo VIDEO possa avere delle conseguenze piuttosto sconvolgenti. Il giovane ha iniziato are lanei dintorni di un'unghia. Ad un certo punto, la zona ha incominciato a gonfiarsi ed arrossarsi più del dovuto. Per i primi giorni il papa' non ha dato molto peso alla vicenda, fino a quando la zona è diventata molto gonfia e sono cominciati a comparire altri problemi come febbre e brividi. L'uomo preoccupato si è ...