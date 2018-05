Shopping per quasi 4mila euro con carte rubate | arrestati due romeni

Primo maggio - Shopping? Sì - se a lavorare sono gli altri. Vox tra i negozi aperti - commessa : “Bello stare coi propri cari” : “Io sarei favorevole”. “No, io sarei contraria, è la festa dei lavoratori e non si dovrebbe lavorare”. Primo maggio, negozi aperti o chiusi? La questione mette in disaccordo persino moglie e marito. “Uno che ha una famiglia non può sempre lavorare”, insiste la signora milanese. E dello stesso pensiero è anche Alessia, commessa di un negozio del centro: “Ben venga avere un lavoro ma penso che per alcune festività come il Natale, la Pasqua e il 1 ...

Primo maggio - ecco il menù : scioperi antiShopping e cortei per la sicurezza : Manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a Prato all’insegna dello slogan «La sicurezza è il cuore del lavoro». Intanto in cinque Regioni scioperi della categoria del commercio per costringere negozi e supermercati ad abbassare le saracinesche

Sabato Shopping : i consigli per il 28 aprile : Finalmente la bella stagione è arrivata e con essa ci pervade più che mai una febbrile voglia di Shopping per rendere il nostro guardaroba più cool con qualcosa nuovo di zecca. Il fine settimana (e il Ponte in vista di certo aiuta!) è il momento ideale per dedicarsi con la dovuta calma agli acquisti. Per aiutarvi eccoci pronti con la nostra rubrica ideata apposta per chi non vuole perdere nemmeno uno dei must del momento e vuole tenersi sempre ...

Sabato Shopping : i consigli per il 21 aprile : Il tourbillon della Design Week è agli sgoccioli e la fashionista Milano è invasa da una miriade di eventi, persone ed energia creativa. Un fermento positivo che porta un po’ ovunque una rinnovata voglia di Shopping per ridisegnare il nostro guardaroba oltre che la casa. Il fine settimana si rivela un momento topico per dedicarsi agli acquisti e noi vogliamo accompagnarvi con la nostra rubrica ideata proprio per chi è alla ricerca dei must ...

Sorgenia regala Amazon : fino a 50 € per il tuo Shopping online : fino a mezzanotte di oggi, Sorgenia ti regala Amazon per il tuo shopping online. Basta infatti attivare Next Energy di …

Amazon lancia Internet - un nuovo browser per l’India - e la International Shopping Experience : Senza particolari clamori Amazon ha lanciato un nuovo browser Internet, chiamato proprio in questo modo, disponibile al momento solamente in india. L'articolo Amazon lancia Internet, un nuovo browser per l’India, e la International Shopping Experience proviene da TuttoAndroid.

W lo #Shopping : è terapeutico - fa dimagrire e aumenta l’autostima. Ora abbiamo la scusa perfetta! : Cos’è quella cosa che fa bene all’economia ma meno alle nostre tasche? Sicuramente lo shopping, anche se visto sotto un altro punto di vista si tratterebbe di un calmante per l’ansia, senza contare che riduce lo stress e aumenta l’autostima. Insomma non potete più bloccare mogli e figli quando entrano nel vortice sfrenato degli acquisti perché… fa bene alla salute! E se non bastasse, fare shopping aiuta anche a ...

A Tiare Shopping tutto pronto per le Tiarepiadi 2.0 : L'anno scorso è stata una giornata assolutamente eccezionale, che ha attirato l'attenzione di migliaia di persone sia all'interno di Tiare shopping che online, grazie alla diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del centro commerciale. Un successo senza precedenti per la prima edizione delle Tiarepiadi che lo shopping centre di Villesse vuole superare con la nuova ...

Follie da Shopping. Una notte in fila da Luisa per le Nike / FOTO : Firenze, 15 aprile 2018 - Fanno camp out per una o due notti, ma anche di più. Ragazzini, ragazzi e uomini, dai dieci ai quarant'anni. Qualcuno, fra i più piccoli, ha anche tentato la fuga da casa, ...

Negozi Milano : per Oysho un nuovo flagship store nel cuore dello Shopping meneghino : Con questa apertura Oysho, presente in 52 paesi, raggiunge i 674 Negozi in tutto il mondo, di cui 44 in Italia e in particolare 15 in Lombardia 7 tra Milano e provincia. Oysho è inoltre presente in ...

Design Week : la startup Glix lancia le nuove Shopping experience - : ... ha lanciato il sito web nel 2017 e vuole essere un punto di riferimento per il turista smart, che arriva da tutto il mondo e che desidera conoscere in modo approfondito e immersivo la cultura ...

Si fingeva cieca per percepire la pensione di invalidità. La moglie di un ammiraglio filmata dai carabinieri mentre fa Shopping : Andava a passeggio per le vie della città, faceva la spesa al mercato ortofrutticolo e non disdegnava concedersi delle uscite per fare dello shopping, al centro commerciale. La vita di Paola Morandi, ...

Commercio - addio allo Shopping nei superfestivi in Sicilia : addio allo shopping nei 'super festivi' in Sicilia. Nella guerra alle liberalizzazioni selvagge scende in campo anche la Regione e dopo la 'serrata' dello scorso weekend pasquale quando un lavoratore ...