Shock anafilattico | fattori di rischio | sintomi | cura e prevenzione

Usa le api per l'agopuntura - per curare lo stress. Muore a causa di uno Shock anafilattico : In Spagna una donna di 55 anni è morta dopo aver fatto l"apipuntura", un trattamento che prevede di farsi pungere dalle api per sfruttare presunte capacità curative del veleno. A ucciderla è stato uno shock anafilattico, spiegano gli esperti del Ramon y Cajal University Hospital che hanno descritto il caso sul Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology.La pratica, che consiste nello schiacciare l'ape sul ...