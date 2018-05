Sgambettò un giocatore del Nantes | Chapron nominato miglior arbitro francese

Ligue 1 - Sgambettò un giocatore in Nantes-Psg : l'arbitro Tony Chapron sospeso per 8 mesi : Un video che diventò, in poche ore, virale in tutto il mondo e che causò l'immediata sospensione del direttore di gara con successiva apertura di un fascicolo da parte della Commissione disciplinare ...