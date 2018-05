Serie C | sorteggio Supercoppa | tutte le gare tra le big

Blastingnews

(Di giovedì 3 maggio 2018) La regular season dellaC è vicinissima a concludersi VIDEOe le attenzioni sonosu play off, play out edi #C. Se ai play off ci sono tantissime squadre di grandi qualita' che fanno pensare a sfide molto interessanti da Trapani a Reggiana, da Sambenedettese a Catania, da Alessandria a Pisa, senza dubbio si attendono le sfide tra le vincitrici dei rispettivi gironi. Come ogni anno, infatti, la Lega diC crea il triangolare tra le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi e siccome, con una gara d'anticipo, si sanno gia' quali sono le 3 squadre vincitrici #Livorno nel girone A, Padova nel girone B e Lecce nel girone C VIDEO, stamattina sono stati fatti i sorteggi per le sfide.diC: inaugurazione per Padova- Livorno La prima giornata sara' allo Stadio “Euganeo” sabato 12 maggio alle ore 18.00 con protagoniste Padova e ...