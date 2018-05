Serie A | gli arbitri della 36^ giornata | fermato Orsato!

Biglietti Udinese-Inter - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita della Dacia Arena : Domenica 6 maggio, alle ore 12.30, il Lunch match della 36ma giornata del campionato di calcio di Serie A sarà tra l’Udinese e l’Inter. Una sfida densa di significati per entrambe le compagini che hanno la necessità di fare punti per obiettivi diversi. I friulani, reduci da un periodo molto complicato, hanno cambiato guidata tecnica: via Massimo Oddo ed in panchina l’ex calciatore della Juventus Igor Tudor. Situazione ...

Biglietti Chievo-Crotone - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del Bentegodi : Domenica 6 maggio allo stadio Bentegodi di Verona andrà in scena una sfida molto importante per i bassi fondi della graduatoria del campionato di calcio di Serie A tra il Chievo ed il Crotone, valida per la 36ma giornata del torneo nazionale. Un match importante quello del rettangolo di gioco verone. I clivensi avranno un nuovo mister in panchina: esonerato Maran e promozione, dalla Primavera alla prima squadra, di Lorenzo D’Anna. ...

Biglietti Juventus-Bologna - Serie A (5 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Allianz Stadium : Sabato 5 maggio alle ore 20.45 l’Allianz Stadium sarà teatro dell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A tra la Juventus ed il Bologna. I bianconeri, reduci dal sofferto successo nel Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, hanno portato il loro vantaggio a +4 sul Napoli in vetta alla graduatoria generale, quando mancano tre turni al termine del campionato, approfittando del ko dei partenopei nella trasferta ...

Biglietti Napoli-Torino - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del San Paolo : Domenica 6 maggio lo stadio San Paolo sarà teatro del confronto tra Napoli e Torino, valido per la 36esima giornata di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri, reduci dal ko di Firenze, debbono reagire al risultato negativo ed alla delusione di aver visto scappare la Juventus, in testa con 4 punti di vantaggio a tre giornate dal termine. Dopo i fuochi d’artificio del post partita dell’Allianz Stadium, quelli delle polemiche sugli ...

God of War : gli sviluppatori di Sony Santa Monica al lavoro su una Serie di aggiornamenti : God of War, sin dal lancio, ha ricevuto varie patch correttive come saprete, Sony Santa Monica ha pubblicato alcuni update per perfezionare e rendere sempre più stabile l'apprezzata esclusiva PS4 (avete già letto la nostra guida?).Il supporto in seguito all'uscita di God of War, fino ad ora, è stato notevole e, più avanti, è previsto un update più corposo che introdurrà la Photo Mode. Ora, attraverso l'account Twitter, Sony Santa Monica ha ...

Calciomercato - Glik torna in Serie A e la destinazione è a sorpresa : Il Calciomercato non è ancora entrato nella fase calda ma l’intenzione delle squadre è quella di anticipare i tempi. Kamil Glik si appresta a tornare nel campionato italiano, a rivelarlo è stato quest’oggi l’autorevole France Football, parlando di tre ipotesi intriganti per il calciatore che giocherà il Mondiale con la sua Polonia. Glik, difensore trentenne, è stato accostato accostato a Lazio e Sampdoria per la prossima stagione, due club ...

Paul Blackthorne non tornerà in Arrow 7? Fan sul piede di guerra dopo il rinnovo della Serie e gli ultimi addii : Fan sul piede di guerra? Sembra proprio che il destino di Arrow 7 così come il suo declino, ormai cosa nota al grande pubblico che segue la serie, siano segnati. dopo l'addio di Willa Holland pronta a non tornare nei nuovi episodi in onda dal prossimo mese di ottobre negli Usa, su The Cw, arriva anche quello di un altro volto noto della serie e di Star City, di chi stiamo parlando? Paul Blackthorne non sarà nel cast di Arrow 7, questa è la ...

Serie A Sampdoria - lavoro individuale per Quagliarella : GENOVA - Nonostante la pioggia battesse su Bogliasco, questa mattina la Sampdoria questa mattina ha svolto un programma di allenamento composto da sviluppo della forza in palestra, esercitazioni ...

Serie A Cagliari - Carli : «Scioccati. Si va avanti con Lopez» : Cagliari - Ci pensa Marcello Carli , il direttore sportivo del Cagliari , ad analizzare il momento negativo della squadra di Lopez, scivolata nella lotta per non retrocedere: "Secondo me c'è un ...

Serie A Sampdoria - migliora la condizione di Zapata : GENOVA - Sviluppo della forza in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Questa la tabella di marcia mattutina seguita dalla Sampdoria sotto la pioggia di Bogliasco. migliora la ...

Ginnastica - Serie A 2018 : che spettacolo a Milano. Il Forum pronto per lo show - le migliori d’Italia si sfidano nella seconda tappa : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica riparte dal Mediolanum Forum di Milano dove sabato 5 maggio si disputerà la seconda tappa. Il massimo campionato italiano della Polvere di Magnesio tornerà a essere protagonista a due mesi di distanza dall’appuntamento di Arezzo e si preannuncia grande spettacolo nel palazzetto più grande del Nord Italia che per la seconda volta nella storia ospiterà questo evento. Si attende una buona cornice di ...

Video/ Pescara Cesena (0-0) : gli highlights della partita (Serie B - 39^ giornata) : Video Pescara Cesena (risultato finale 0-0): gli highlights della partita che si è giocata in Serie B. Pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre che restano in zona pericolosa(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:48:00 GMT)

Risultati e classifica Serie B - 39^ giornata : il Parma non sbaglia - il Frosinone all’ultimo respiro - la Salernitana ferma il Perugia [FOTO] : 1/42 Foto LaPresse - Donato Fasano 01 05 2018 Foggia - Italia Sport Calcio Foggia - ...

Serie A - Crotone : bookmaker sicuri - gli squali si salveranno Video : Un passo alla volta verso la salvezza, un risultato ormai nel mirino del #Crotone. L'obiettivo stagionale prefissato dalla societa' rossoblu sembra materializzarsi all'orizzonte e potrebbe concretizzarsi, in caso di successo, gia' nella prossima giornata in casa del Chievo Verona. Un'affermazione al Bentegodi permetterebbe di acquisire l'aritmetica certezza della categoria anche nella prossima stagione sportiva. Una marcia a passo spedito, la ...