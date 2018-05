Serie A calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio sorteggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

Calciomercato - Glik torna in Serie A e la destinazione è a sorpresa : Il Calciomercato non è ancora entrato nella fase calda ma l’intenzione delle squadre è quella di anticipare i tempi. Kamil Glik si appresta a tornare nel campionato italiano, a rivelarlo è stato quest’oggi l’autorevole France Football, parlando di tre ipotesi intriganti per il calciatore che giocherà il Mondiale con la sua Polonia. Glik, difensore trentenne, è stato accostato accostato a Lazio e Sampdoria per la prossima stagione, due club ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Calcio : Serie B - risultati del 39° turno : 16.58 Parma batte Ternana e si mantiene al secondo posto.Frosinone vince al 90' e resta in scia ad un punto. PALERMO-BARI 1-1 (lunedì) AVELLINO-CITTADELLA 0-2 BRESCIA-FROSINONE 1-2 CARPI-EMPOLI 0-0 CREMONESE-NOVARA 1-1 FOGGIA-SPEZIA 2-1 PARMA-TERNANA 2-0 PESCARA-CESENA 0-0 PRO VERCELLI-VENEZIA 0-2 VIRTUS ENTELLA-ASCOLI 1-1 PERUGIA-SALERNITANA ore 18

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Calcio a 5 - la 'GS Casaluce C5' si iscriverà al campionato regionale di Serie D - : ... finalizzato a rilanciare e a riportare lo Sport a livello agonistico, assente oramai in paese da tantissimi anni, e visto che si è impossibilitati a praticare il Calcio a 11 a causa di carenze di ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Calcio femminile - le migliori italiane della ventesima giornata di Serie A : Cantore firma d’autore - Girelli e Sabatino la premiata ditta del gol : La ventesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Mancano solo 180′ al termine del campionato e le due squadre continuano a procedere a braccetto. Il fantasma dello spareggio aleggia in casa bianconera e biancoblu. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate. SOFIA Cantore (JUVENTUS): 18 anni ed altra rete importante per lei. Imbeccata da ...

Albalonga calcio (Serie D) : Polizzi - onore al Rieti : Roma – L’Albalonga vince l’ultima partita casalinga della stagione regolare e aggancia quota 70 punti. Una cifra che può far gonfiare il petto alla società del presidente Bruno Camerini e ai ragazzi di mister Marco Mariotti. La squadra castellana ha battuto l’Anzio per 1-0 costringendo i tirrenici alla matematica retrocessione in Eccellenza. “Una partita simile alle ultime che abbiamo giocato in casa”, dice l’attaccante classe ...

PAGELLE/ Fiorentina-Napoli (3-0) : Allan unico azzurro salvo! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Fiorentina Napoli (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei viola nei confronti dei partenopei, spazzati via da Simeone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Calcio Serie D - per il Troina la promozione si decide nell'ultima giornata a Nocera : Per la cronaca le reti del Troina sono state segnate da Fernandez, Piyuika e Tuninetti. Ma i calabresi sono avvantaggiati negli scontri diretti ed oggi in Lega Pro andrebbero loro. Di conseguenza ...

Pagelle/ Fiorentina-Napoli (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata) : Pagelle Fiorentina Napoli (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei viola nei confronti dei partenopei, spazzati via da Simeone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:12:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : Fiorentina-Napoli 3-0. Il Cholito Simeone condanna i partenopei. Addio scudetto? : Doveva essere la partita del possibile sorpasso, invece molto probabilmente la trentacinquesima giornata condanna il Napoli. All’Artemio Franchi i partenopei escono sconfitti per 3-0 da una super Fiorentina guidata da un Giovanni Simeone in condizioni monstre e dicono Addio alle chances di scudetto: gli azzurri infatti si trovano a -4 dalla Juventus con sole tre partite da giocare. La partita si mette subito male per i campani che ...

Pagelle/ Fiorentina-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Franchi (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:52:00 GMT)