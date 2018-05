Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni

Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni in un giorno solo lunedì 7 maggio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in una sola giornata, quella di lunedì, "per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranza di governo".È quanto si rende noto oggi dal Quirinale. Il calendario sarà ufficializzato nel pomeriggio.

Matteo Renzi - il brutto sospetto su Sergio Mattarella e Matteo Salvini : 'Ma perché il Quirinale...' : La domanda che gira in queste ore nei Palazzi romani è: 'Ma Matteo Salvini ha davvero qualcosa in mano?'. La risposta, spiega Augusto Minzolini sul Giornale , in realtà la conoscono solo il leader ...

Elezioni - Sergio Mattarella ad un bivio : tutte le opzioni in gioco : ... anche se si aprissero le urne a ottobre, con l'attuale legge elettorale la situazione politica di stallo in cui ci troviamo ora non cambierebbe di molto . Ricevi aggiornamenti su Elezioni Politiche ...

Alessandro Pajno è il premier incaricato da Sergio Mattarella : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno giocato malissimo le proprie carte. Il primo ha tirato troppo la corda fino

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : incarico a Alessandro Pajno : In politica è stato segretario generale alla presidenza del Consiglio dei ministri e sottosegretario all'Interno del secondo governo guidato da Romano Prodi tra il 2006 e il 2008. è stato capo di ...

Il messaggio di Sergio Mattarella per la festa del Primo maggio : "Abbandonare gli interessi di parte per il bene comune" : Distinguere il "bene comune" dai "molteplici" interessi di parte. A quasi due mesi dal voto e con il rebus governo ancora da risolvere, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, lancia un messaggio preciso in occasione del tradizionale discorso al Quirinale per la festa del Primo maggio. Il presidente della Repubblica non cita direttamente la situazione politica del momento, ma le sue parole richiamano allo scenario attuale: "Non mancano ...

L'obiettivo di Sergio Mattarella : arrivare fino al 9 maggio. Silvio Berlusconi : 'Se devo scommettere...' : L'obiettivo del Quirinale , e di molti nel Parlamento, è arrivare senza combinare nulla a una data precisa: il 9 maggio . È il giorno dei ballottaggi delle comunali che si terranno in 400 comuni, ma ...

Sergio Mattarella - le strade senza accordo tra M5s e Pd : resta il governo di Gentiloni o 'l'ipotesi sciaguratissima' : Una fiducia 'di facciata', quella di Sergio Mattarella . Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, che gli umori del Colle li sa cogliere da anni e anni, è convinto che il presidente stia ...

Lega - il brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che ora che si parla del governo Pd-M5s...' : Dalla Lega un brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che quando bisognava consultarsi sul governo M5S-Lega - riflettono gli uomini di Matteo Salvini , secondo un retroscena del Messaggero - ...

Roberto Fico farà un secondo giro - prima di tornare da Sergio Mattarella : Riprendono domani le consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, che terrà un secondo giro di incontri, dopo quello di ieri con Pd e M5s. E' quanto si apprende da fonti parlamentari.Fico ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un mandato esplorativo per verificare se vi sia una maggioranza M5S-Pd che consenta la formazione del nuovo Governo."Sarebbe veramente scortese dal punto di vista formale e nel ...

Consultazioni - il retroscena su Sergio Mattarella : disposto a concedere più tempo per il governo M5s-Pd : Pronti a tutto pur di non far governare Matteo Salvini e centrodestra. Secondo il Corriere della Sera , Sergio Mattarella sarebbe discosto a concedere più tempo all'esploratore Roberto Fico , ...

Matteo Renzi - retroscena Pd : 'Furibondo con Sergio Mattarella'. Governo con il M5s - la manina del Quirinale : I retroscena del Pd parlano di un Matteo Renzi furioso. Il segretario Maurizio Martina non aveva nemmeno fatto in tempo a proporre una cauta apertura verso il Movimento 5 Stelle che i Renziani duri e ...

Sergio Mattarella - il piano del Quirinale per fare fuori Salvini : cosa c'è dietro l'incarico a Fico : Non sono previsti sconfinamenti nell'incarico esplorativo che Sergio Mattarella ha affidato a Roberto Fico. Il presidente della Camera ha una missione ben precisa: trovare l'intesa tra il M5s e il Pd ...

Molise - Giorgia Meloni : 'Gli italiani vogliono un governo di centrodestra - Sergio Mattarella lo rispetti' : Altro che artifizio elettorale , caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne', afferma la capogruppo alla ...