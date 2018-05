Senigallia “Non ci piace perché è nera” | donna 40enne perde il lavoro in casa di riposo

fanpage

: 'Non ci piaci, sei nera': in una casa di riposo di Senigallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il lavoro per… - HuffPostItalia : 'Non ci piaci, sei nera': in una casa di riposo di Senigallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il lavoro per… - angelaritaiolli : RT @ilmessaggeroit: Senigallia: «Non ci piace perché è nera», perde il lavoro in casa di riposo - ravel_claudio : RT @RaiNews: “Sei nera, non ci piaci”: la casa di riposo le nega il contratto. È successo a Senigallia ? -

(Di giovedì 3 maggio 2018) È accaduto nelladiOpera Pia Mastai Ferretti in provincia di Ancona. Dopo le lamentale degli anziani, la decisione della Cooperativa di trasferire la, che aveva sempre svolto in maniera irreprensibile il proprio, in una altra struttura.