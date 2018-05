Senigallia | donna senegalese non ottiene lavoro in casa di riposo Gli anziani si

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) All’inizio andava tutto bene. Ma, dopo i primi giorni di prova, i responsabili della Cooperativa progetto solidarietà che si occupano delle attività di pulizia delladisi sono rifiutati di farle un contratto. Perché? Alcuni ospiti della struttura si sono lamentati del colore della sua pelle. “Non ci piaci, sei nera”, si è sentita dire Fatima Sy, 40enne di origini senegalesi, stando a quanto ha raccontato il Corriere adriatico. “Da una negra non mi faccio toccare”, avrebbe affermato uno degli. Il presidente della fondazione che gestisce l’ospizio ha però assicurato a Skytg24 che allasarà trovato un altro impiego. La vicenda è avvenuta nella struttura assistenziale Opera Pia Mastai Ferretti di(Ancona), in pieno centro storico. La, residente in città da oltre quindici anni e con due bambini a carico in ...