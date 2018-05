: Senigallia, donna senegalese non ottiene lavoro in casa di riposo. Gli anziani si lamentavano: “Sei nera, non ci pi… - fattoquotidiano : Senigallia, donna senegalese non ottiene lavoro in casa di riposo. Gli anziani si lamentavano: “Sei nera, non ci pi… - HuffPostItalia : 'Non ci piaci, sei nera': in una casa di riposo di Senigallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il lavoro per… - repubblica : 'Non ci piaci, sei nera': a Senigallia operatrice licenziata dalla casa di riposo [news aggiornata alle 15:13] -

"Non ciperchè sei".E' successo in una casa di riposo di Senigalia, dove un'aspirante operatrice socio sanitaria di origine senegalese si è vista sfumare la stipula del contratto di lavoro perché alcuni anziani si sarebbero lamentati del colore della sua pelle. Dalla Cooperativa assicurano però che la 40enne senegalese verrà collocata in un'altra struttura. "Non volevamo lasciarla in un contesto ostile. La inseriremo altrove", spiegano.(Di giovedì 3 maggio 2018)