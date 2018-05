Se l' unica attività fisica che fai è camminare | non stai facendo abbastanza parola di

huffingtonpost

(Di giovedì 3 maggio 2018) Con l'arrivo della bella stagione è naturale avere voglia di uscire all'aria aperta a fare una passeggiata. Se poi è una lunga passeggiata, anche il nostro corpo ne trae giovamento. Ma la camminata - quella che facciamo ogni tanto per distrarci, a passo non troppo veloce - può essere intesa come attività? Può bastareun'ora al giorno per dire di esserci allenati? Secondo Marcello Chiapponi, fisioterapista e personal trainer, fondatore del sito "L'Altra Riabilitazione", la camminata è salutare ma, di certo, non migliora il nostro stato di forma. Insomma, se non facciamo sport e l'unico nostro stimolo muscolare è la camminata, non stiamo. "- ha affermato Chiapponi ad HuffPost - è un'attività a basso dispendio di energia".La camminata può essere intesa come un allenamento a ...