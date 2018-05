SCUOLA Se fosse un' azienda | il merito sarebbe premiato

ilsussidiario

: @SkyTG24 @AccademiaCrusca E vorrei anche vedere che non fosse così. Certo che se nella scuola l'italiano lo insegna… - sabi_ma : @SkyTG24 @AccademiaCrusca E vorrei anche vedere che non fosse così. Certo che se nella scuola l'italiano lo insegna… - taeandtealover : Waaa anche io fino al 2014 circa odiavo leggere nella maniera più assoluta, poi sono passata dall'odio all'amore to… - xo_MaryGrace_ox : @panicattheputh Se solo ci fosse il debito nella mia scuola... SONO FOTTUTA ANCHE IO SIS ASPETTAMI -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Esiste una vulgata, molto ideologica e poco aderente alla realtà, che attribuisce i mali dellaal fatto di funzionare come un'. PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:15:00 GMT)BOTTE A MEDICI E PROF/ Succede perchée sanità sono diventate aziende, di C. Bellieni/ Due scioperi, docenti umiliati, un sistema da smontare, di G. Mereghetti