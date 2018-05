Scuola | NoiPa ultime notizie | comunicato ufficiale su applicazione CCNL | arretrati e

NoiPA - stipendi personale Scuola : aumenti in arrivo da maggio Video : La firma definitiva sul rinnovo del contratto per il personale della #scuola è arrivata nella giornata di ieri, giovedì 19 aprile. Si sbloccano, dunque, gli aumenti e arretrati fissati dall'accordo. Essi verranno accreditati negli stipendi del mese di maggio. Di recente, #NoiPA aveva sottolineato come nel cedolino di aprile [Video] non fosse previsto né l'aumento medio né il riconoscimento degli arretrati, dal momento che si attendeva ...

Stipendi Scuola - chiarimento NoiPa e tabelle aumenti e arretrati : Il personale della scuola può rassegnarsi: nel cedolino NoiPa di aprile 2018 non troverà né gli aumenti, né gli arretrati degli Stipendi che spettano in base al rinnovo del contratto. NoiPa ha tenuto a chiarire sulla sua pagina Facebook col seguente messaggio di qualche giorno fa: “A seguito delle diverse richieste circa lo stato di […] L'articolo Stipendi scuola, chiarimento NoiPa e tabelle aumenti e arretrati proviene da scuolainforma.

Ultime contratti statali 2018 - novità Scuola : Noipa risponde su aumenti stipendi Video : Fase di stallo per gli accrediti degli aumenti degli stipendi e degli arretrati del 2016 e 2017 conseguenti al rinnovo dei contratti degli statali 2018 e, in particolare, del comparto #scuola. Docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata non ottengono conferme in merito alla possibilita' di un'emissione speciale per il pagamento degli arretrati derivante dal mancato rinnovo del #contratto scuola negli anni di blocco delle ...

NoiPa - ancora ritardi per aumenti ed arretrati?/ Comparto Scuola : poche speranze per aprile. Rinvio a maggio? : Il NoiPa interviene sulla possibilità che nei cedolini di aprile siano corrisposti aumenti e arretrati nel Comparto della scuola: basse le possibilità che vengano elaborati i pagamenti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:38:00 GMT)