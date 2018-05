romadailynews

: Scotto Lavina – Massaro (FI): “Petizione per chiedere a Raggi piano anti-povertà”: “Sabato… - romadailynews : Scotto Lavina – Massaro (FI): “Petizione per chiedere a Raggi piano anti-povertà”: “Sabato… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) “Sabato 5 Maggio, dalle ore 16 alle ore 20, saremo in Viale Europa, per promuovere una petizione popolare con la quale chiediamo al Sindacoe alla sua giunta di adottare un vero e proprio “-povertà”, un insieme di misure coordinate a sostegno delle molte famiglie romane indigenti e senzatetto” – dichiarano i dirigenti di Forza Italia Roma Marcoe Pietrangelo, “L’azione politica del sindaco pentastellato, infatti, sembrerebbe orientata a destinare risorse economiche ai rom piuttosto che ai cittadini romani poveri, nonostante – spiegano– dall’ultimo rapporto della Caritas risultino censiti oltre 7.500 senzatetto, di cui gli italiani rappresentano il 45%, e nonostante la recente chiusura del centro di primissima accoglienza Better Shelter presso la Croce Rossa di ...