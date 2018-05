Sclerosi multipla - Aism-Inps : aggiornati strumenti per invalidità : Ogni tre ore una nuova diagnosi di Sclerosi multipla, con oltre 114mila persone colpite in Italia . L'Associazione italiana Sclerosi multipla , Aism, e l'Inps hanno presentato oggi la nuova ...

Sclerosi multipla - Aism-Inps : aggiornati strumenti per invalidità : Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) – Ogni tre ore una nuova diagnosi di Sclerosi multipla, con oltre 114mila persone colpite in Italia. L’Associazione italiana Sclerosi multipla (Aism) e l’Inps hanno presentato oggi la nuova Comunicazione tecnico scientifica Aism-Inps per la valutazione degli stati invalidanti nella Sclerosi multipla. Con il patrocinio della Società italiana di Neurologia e di Scienze neurologiche ospedaliere, ...

Nuove evidenze sulla relazione fra il fumo - la Sclerosi multipla e il suo trattamento : Due articoli pubblicati di recente hanno fornito Nuove informazioni riguardo all’effetto del fumo sull’evoluzione della disabilità e sulla risposta al trattamento con interferone nelle persone con sclerosi multipla. I risultati raccolti dai due studi indicano che, per le persone con sclerosi multipla, la scelta di rinunciare al fumo, seppure non facile da prendere, comporta importanti benefici sotto diversi punti di vista. Heydarpour e colleghi ...

Ambiente e vela per combattere la Sclerosi multipla : La lotta contro la sclerosi multipla si combatte con cinque alleati: buona alimentazione, Ambiente, esercizio fisico, benessere mentale e vela. A La Maddalena medici, fisioterapisti, ricercatori, volontari, velisti, biologi nutrizionisti e pazienti affetti da sclerosi multipla per la quarta edizione del progetto “Stile di vita, nutrizione e vela”. Con le persone affette dalla patologia ospitate nel centro di educazione ambientale del ...

Sclerosi multipla : la degenerazione delle cellule della retina rappresenta un indicatore precoce dell’atrofia cerebrale : Uno studio – pubblicato su “Multiple Sclerosis Journal” dall’Unità Malattie Neurodegenerative del Centro Dino Ferrari, Dipartimento di Fisiopatologia e Trapianti, Università di Milano, Fondazione Cà Granda IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, diretta dal prof Elio Scarpini – dimostra una correlazione, già in fase precoce di malattia, tra l’assottigliamento di alcuni strati retinici e l’atrofia cerebrale nelle regioni del cervello implicate ...

Valutata la relazione fra infezioni e sviluppo di Sclerosi multipla pediatrica : Da tempo si ipotizza che precedenti infezioni costituiscano un fattore di rischio per lo sviluppo della sclerosi multipla. Esperti appartenenti alla rete statunitense di Centri per lo studio della sclerosi multipla pediatrica hanno valutato tale relazione in questa specifica casistica. I risultati hanno indicato che nessun fattore indicativo di pregresse infezioni e di contatti con microrganismi o loro strutture, anche sotto forma di vaccini, si ...

Sclerosi multipla : qual è l’impatto della malattia sul paziente - sul caregiver e sul neurologo? : La Sclerosi multipla colpisce nel mondo circa 2,5-3 milioni di persone, di cui 600.000 in Europa e circa 114.000 in Italia. Sempre più di frequente la diagnosi arriva in età giovanile, tra i 20 e i 40 anni, nella fascia di età più produttiva. Ma qual è l’impatto della malattia sul paziente, sul caregiver e sul neurologo? Che cosa significa oggi qualità della vita per il paziente? Da quali dimensioni è composta? Quanto la tecnologia e i nuovi ...

Progressi nella conoscenza della relazione fra vitamina D e Sclerosi multipla : Da tempo si studia la relazione fra vitamina D e sclerosi multipla, partendo da alcune osservazioni che indicherebbero un rischio maggiore di sviluppare la malattia e di avere un decorso peggiore, in caso di carenza della vitamina. Una revisione della letteratura ha fatto il punto sulle più recenti acquisizioni in questo campo. La vitamina D ha un gran numero di effetti e si ritiene che corrette concentrazioni di questo elemento nell’organismo ...

Cellule staminali mesenchimali nella Sclerosi multipla : per ora solo in ricerca : Antonio Uccelli, Professore Associato di Neurologia dell’Università di Genova, parla delle ricerche in corso sull’impiego delle Cellule staminali mesenchimali nella cura della sclerosi multipla. Le Cellule staminali adulte hanno la capacità di riparare i tessuti e, in particolare, le Cellule staminali mesenchimali sono in grado di produrre le componenti di cartilagine, osso e grasso. Mentre le Cellule staminali ematopoietiche, come spiegato nel ...

L'esperto risponde Sclerosi Multipla : Desideri sottoporre un quesito e ricevere il parere di un esperto direttamente sulla tua casella di posta elettronica? La Fondazione Cesare Serono si avvale della consulenza e della preziosa collaborazione di un gruppo di validi specialisti che sono a disposizione per rispondere alle tue domande. Il servizio è gratuito e i tuoi dati personali saranno trattati salvaguardando la tua privacy nel pieno rispetto della legislazione ...

Salute - Italia sempre più anziana : aumentano ictus e Sclerosi multipla : Salute, Italia sempre più anziana: aumentano ictus e sclerosi multipla L’invecchiamento della popolazione è accompagnato da una crescita del carico delle malattie non trasmissibili, soprattutto delle demenze Continua a leggere

Sanità : in Sicilia 9mila persone affette da Sclerosi multipla : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - In Sicilia sono oltre novemila le persone affette da sclerosi multipla - 114 mila in Italia - e ben 2801 i nuovi casi ogni anno. E' il dato emerso questa mattina nel corso dell'inaugurazione della mostra 'Io non sclero' presso l'Azienda ospedaliera universitaria Policli

Italia sempre più anziana : aumentano ictus - lesioni del midollo spinale e Sclerosi multipla : La popolazione Italiana ha una elevata longevità: la speranza di vita alla nascita è di 80,3 anni per gli uomini e 84,9 per le donne, superiore alla media europea, che è di 77,9 e 83,3. Inoltre in Italia si registra la percentuale più alta di popolazione anziana, ovvero gli over 65: il 21,7% della popolazione contro una media europea del 18,9%. “L’invecchiamento della popolazione è tipicamente accompagnato da un aumento del carico delle malattie ...

Torino - solidarietà "a tempo" per Isabella malata di Sclerosi multipla : "Nove mesi di lavoro - ora sono di nuovo disoccupata" : La donna, licenziata dopo 15 anni per le assenze legate alla sua malattia, aveva scritto due anni fa a "Repubblica" provocando la (temporanea) mobilitazione...