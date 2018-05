Sciopero dei mezzi in Giappone | gli autisti lavorano | ma non fanno pagare il biglietto

Scuola - lo Sciopero dei prof precari allunga il ponte : niente lezioni domani e giovedì : Due giorni di sciopero, indetti dall?Anief per domani e giovedì, che culmineranno con la manifestazione nazionale a Roma, sotto le finestre del Ministero dell?Istruzione, mentre...

Avvocati - nuovo Sciopero dei penalisti : 'Riforma penitenziaria bloccata' : Protesteranno con due giorni di astensione dalle udienze, i penalisti delle camere penali italiane. Chiedono l'approvazione della riforma del sistema penitenziario già varata dal governo ma alla quale ...

Roma : giovedì 10 maggio Sciopero dei lavoratori Tpl : Roma: allo sciopero non prenderà parte Atac Roma – Previsto per il prossimo giovedì (10 maggio) sciopero per i lavoratori di Roma Tpl. Gli addetti ai lavori incroceranno nuovamente le braccia per 24 ore. Il servizio sarà a rischio sulle 103 linee di bus di periferia gestite dal consorzio. Non sarà interessata dallo sciopero la parte di servizio gestita da Atac. Treni, metro e tutte le altre linee bus saranno regolari. L'articolo Roma: ...

Roma - Sciopero dei bus Tpl : traffico in tilt sul Gra : 'traffico intenso anche per lo sciopero del Tpl. Circolazione in aumento sul Grande Raccordo Anulare dove in carreggiata interna ci sono code a tratti dalla Diramazione Roma Nord all'Ardeatina; in ...

Diplomati magistrali - dal 28 aprile Sciopero della fame dei docenti abilitati. “Serve un provvedimento urgente” : Fumata nera per i 6.669 Diplomati magistrali che a causa della sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre scorso rischiano di tornare nelle graduatorie d’istituto. Perché il titolo magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 non è abilitante per le graduatorie ad esaurimento. Alla vigilia di uno sciopero della fame che dal 28 aprile vedrà protestare davanti al ministero il “Coordinamento Diplomati magistrali ...

Il 25 per cento dei voli Air France di oggi sarà cancellato per uno Sciopero : La compagnia aerea Air France ha annunciato che il 25 per cento dei suoi voli in programma per lunedì 23 aprile sarà cancellato a causa di uno sciopero dei dipendenti. Lo sciopero riguarda solo l’unità Francese della compagnia (sono escluse The post Il 25 per cento dei voli Air France di oggi sarà cancellato per uno sciopero appeared first on Il Post.

L’internazionale dei fattorini europei verso lo Sciopero del primo maggio : I fattorini di Deliveroo (Getty Image – Rui Vieira/PA Wire) Il prossimo appuntamento sarà il primo maggio. Quando i sindacati autonomi dei fattorini di Bologna, Torino e Milano organizzeranno manifestazioni nelle tre città per rivendicare più tutele e diritti per i lavoratori delle piattaforme di consegne a domicilio. Da Deliveroo a Glovo, da Foodora a Uber Eats, giusto per citare le più grandi. Le iniziative si inquadrano in quello che si ...

Sciopero : trasporto aereo - ecco le agitazioni dei prossimi giorni : Il Mit , ministero dei Trasporti, rende noto le proteste nel settore aereo. Le proteste previste nei prossimi giorni sono: 20/04/2018 Fit-Cisl/Uilt-Uil personale società Enav , Società nazionale ...

Il super-ponte e lo Sciopero dei prof Scuola - lezioni a rischio fino al 4 maggio : sciopero del personale della scuola il 2 e il 3 di maggio. Ma così in alcune scuole le attività didattiche rischiano di restare sospese per dieci giorni

Rapallo - il primo Sciopero dei taxi | : In corso la manifestazione degli autisti contro la decisione del Comune di spostare il loro parcheggio dalla zona della stazione

No all'obbligo di lavoro nelle feste : Sciopero dei commercianti il 25 aprile e 1 maggio : Tags: 25 aprile commercianti cronaca genova grande distribuzione notizie liguria Primo maggio sciopero Precedente

Oggi c’è uno Sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino : Riguarderà bus, tram, treni locali e metro e durerà 4 ore: le cose utili da sapere The post Oggi c’è uno sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino appeared first on Il Post.

Lo Sciopero dei mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino : Durerà 4 ore e coinvolgerà autobus, tram, metro e servizio metropolitano ferroviario: tutte le informazioni utili The post Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino appeared first on Il Post.